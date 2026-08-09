Ximbinha registra candidatura a deputado federal pelo Pará sem declarar bens

Ex-guitarrista da Banda Calypso disputa vaga na Câmara dos Deputados pelo PDT e declara ensino fundamental incompleto

Artista ficou conhecido nacionalmente no comando da Banda Calypso ao lado de Joelma/ Foto: Reprodução

O músico Cledivan Deocleciano Gomes, o Ximbinha, registrou candidatura a deputado federal pelo Pará pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) sem declarar patrimônio à Justiça Eleitoral. As informações constam do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao formalizar o registro para a disputa de uma vaga na Câmara dos Deputados, o artista, de 52 anos, declarou cor branca e informou não ter concluído o ensino fundamental. O anúncio da pré-candidatura ocorreu na sexta-feira (7/8).

Ximbinha ganhou projeção nacional na década de 2000 como guitarrista e fundador da Banda Calypso, projeto que manteve por 18 anos ao lado da ex-esposa, a cantora Joelma. O grupo se dissolveu em 2015, após a separação do casal. Atualmente, o músico cumpre agenda de shows ao lado da filha, Yasmin.