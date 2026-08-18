Jacaré gigante tenta subir em ponte e assusta moradores; vídeo

Animal surpreendeu grupo durante a noite

Jacaré se aproxima de ponte de madeira/Foto: Reprodução

Um jacaré de grande porte provocou momentos de tensão ao se aproximar de uma ponte de madeira durante a noite. A cena foi registrada por moradores de uma comunidade ribeirinha e divulgada nas redes sociais.

Nas imagens, o animal aparece na água e tenta avançar em direção à estrutura. As pessoas que acompanhavam a movimentação demonstram preocupação com a proximidade do jacaré e alertam quem estava perto do local.

Em determinado momento, o animal dá um salto para fora da água, aumentando o susto entre os moradores. Apesar da tensão, ninguém ficou ferido.

A localização exata e a data da gravação não foram informadas na publicação. O vídeo foi compartilhado pelo perfil Pelo Amapá Oficial, que reúne registros relacionados à rotina e às paisagens da região amazônica.

A orientação diante da presença de animais silvestres é manter distância e evitar qualquer tentativa de captura. O recomendado é acionar os órgãos ambientais ou o Corpo de Bombeiros para realizar o manejo com segurança.