21/08/2026
ContilNet Notícias Logo
21/08/2026
ContilPop
Claudia Raia conta como engravidou naturalmente após tentativas de FIV
Fiuk: buscas pelo artista aumentam após polêmica sobre crise financeira
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público

Justiça Federal anula resolução que autorizava dentistas a realizar harmonização facial

Decisão do TRF-1 atende a recurso de entidades médicas e barra uso de botox e preenchedores por cirurgiões-dentistas

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Justiça Federal anula resolução que autorizava dentistas a realizar harmonização facial
Ação foi movida por entidades médicas; decisão passa a valer após publicação do acórdão/ Foto: Reprodução

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) anulou a norma do Conselho Federal de Odontologia (CFO) que regulamentava a harmonização orofacial como uma especialidade da odontologia. A determinação faz com que o texto perca validade a partir da publicação do acórdão do julgamento, embora a disputa ainda comporte recurso nas instâncias superiores.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A regra vigorava desde 2019 e embasava a realização de intervenções estéticas por cirurgiões-dentistas. Entre as práticas liberadas pela resolução estavam a aplicação de toxina botulínica (botox), preenchimentos faciais, procedimentos de estímulo à produção de colágeno, uso de tecnologias a laser, intradermoterapia e lipoplastia facial.

O julgamento ocorreu na quarta-feira (19) após o provimento de uma ação movida conjuntamente pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Na análise do mérito, os magistrados entenderam que o CFO extrapolou suas atribuições regulamentares ao estender, por conta própria, o campo de atuação da odontologia para intervenções estéticas abrangendo toda a estrutura da face. O tribunal destacou em seu entendimento que alterações nos limites do exercício profissional dependem de alteração na legislação federal, e não apenas de atos administrativos internos de conselhos de classe.

A portaria derrubada definia a harmonização orofacial como o conjunto de intervenções destinadas ao equilíbrio entre estética e funcionalidade facial. Com a decisão, a realização desses procedimentos passa a ser restrita à classe médica, pendente de eventuais recursos que venham a ser apresentados pela defesa do CFO.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.