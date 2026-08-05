Minha Casa, Minha Vida libera 1.688 moradias em nove cidades

Projetos entram agora na fase de contrato

São Paulo concentra 750 unidades/Foto: Reprodução

Onze empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, distribuídos por nove municípios brasileiros, foram considerados aptos à contratação. Juntos, os projetos preveem a construção de 1.688 unidades habitacionais.

As moradias serão financiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, dentro da modalidade destinada à oferta subsidiada de imóveis novos em áreas urbanas.

Os projetos estão localizados em Ribeira do Pombal, na Bahia; Crato e Fortaleza, no Ceará; Trindade, em Goiás; Santa Inês, no Maranhão; Lidianópolis, no Paraná; Roca Sales, no Rio Grande do Sul; e São Paulo, capital.

A capital paulista concentra o maior número de unidades. Os residenciais Lageado 1, 2 e 3 somam 750 moradias. Fortaleza terá 248 unidades, enquanto Trindade contará com outras 192.

Também foram autorizados projetos com 144 moradias em Crato e Santa Inês, além de empreendimentos menores em Ribeira do Pombal, Lidianópolis e Roca Sales.

A classificação como apto não significa que as obras começarão imediatamente. Os projetos ainda precisam cumprir os prazos e procedimentos necessários para a assinatura dos contratos.

A relação dos empreendimentos foi divulgada pela Portaria MCID nº 947, publicada nesta quarta-feira (5) no Diário Oficial da União (DOU).