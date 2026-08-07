08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Novo PAC libera recursos para saúde em dez cidades; veja quais

Dois estados também receberão repasses

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Novo PAC libera recursos para saúde em dez cidades; veja quais
Valores serão pagos em parcela única/Foto: Reprodução

Dez cidades e dois estados brasileiros foram autorizados a receber mais de R$ 12,8 milhões do Novo PAC para a compra de equipamentos e materiais permanentes destinados a unidades de saúde.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

As cidades contempladas são Fortaleza, Recife, Curitiba, Montes Claros, Campo Grande e outros cinco municípios relacionados na portaria. Também receberão recursos os fundos estaduais de Roraima e Santa Catarina.

Os valores destinados a cada proposta variam de aproximadamente R$ 693 mil a R$ 1,39 milhão. Ao todo, a medida contempla 12 fundos de saúde, sendo dez municipais e dois estaduais.

A transferência será realizada pelo Fundo Nacional de Saúde em parcela única, após o cumprimento das condições exigidas. As propostas serão processadas pelo sistema InvestSUS.

A aplicação dos valores deverá ser informada no Relatório Anual de Gestão e submetida à análise do respectivo conselho de saúde.

A autorização consta na Portaria GM/MS nº 12.074, publicada na edição de sexta-feira (7) do Diário Oficial da União.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.