O que você lê na internet pode piorar seu humor, diz estudo

Navegação influencia o estado emocional/Foto: Reprodução

O tipo de conteúdo consumido na internet pode interferir diretamente no estado emocional do usuário e criar um ciclo de busca por informações cada vez mais negativas. A conclusão é de um estudo publicado na revista científica Nature Human Behaviour, que analisou a relação entre hábitos de navegação e saúde mental.

Os pesquisadores realizaram quatro estudos com 1.145 participantes. Parte dos voluntários compartilhou o histórico de navegação, enquanto ferramentas computacionais classificaram o teor emocional dos textos acessados. Sintomas relacionados à ansiedade, depressão, isolamento social e pensamentos compulsivos também foram avaliados.

Os resultados indicaram uma relação de mão dupla. Pessoas que já apresentavam pior estado emocional demonstraram maior tendência a procurar páginas com conteúdo negativo. Ao mesmo tempo, a exposição a essas informações contribuiu para uma piora momentânea no humor.

Em outra etapa, os participantes receberam alertas sobre o possível impacto emocional das páginas antes de acessá-las. A medida reduziu o consumo de conteúdo negativo e foi acompanhada por uma melhora no humor.

Apesar dos resultados, os cientistas alertam que informações negativas nem sempre devem ser evitadas. Notícias sobre riscos à saúde, segurança e outros assuntos importantes podem ser desagradáveis, mas necessárias para orientar decisões.

A pesquisa ajuda a explicar o chamado “doomscrolling”, comportamento caracterizado pelo consumo contínuo de notícias ruins, mesmo quando elas provocam ansiedade, preocupação ou sensação de impotência.

Conteúdo Original / Fonte: Nature Human Behaviour