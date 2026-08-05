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Plano prevê mais de 2 mil empregos em empresa de Cruzeiro do Sul

Ingresso nos cargos dependerá de concurso

Por Dry Alves, ContilNet
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Plano prevê mais de 2 mil empregos em empresa de Cruzeiro do Sul
Documento também estabelece os salários/Foto: Reprodução

Um novo Plano de Empregos, Carreiras e Salários prevê mais de 2 mil postos na Empresa Cruzeirense de Obras Públicas, Serviços e Urbanização (Ecops), em Cruzeiro do Sul. O documento estabelece cargos operacionais, administrativos e técnicos.

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Entre as funções previstas estão agente de coleta de resíduos, auxiliar de serviços gerais, roçador, almoxarife, mecânico de máquinas pesadas, operador de equipamentos, engenheiro, arquiteto e outros profissionais ligados à limpeza urbana e à infraestrutura.

O plano informa a quantidade de postos previstos para cada função, os requisitos de escolaridade, as atribuições e os salários iniciais. Algumas carreiras exigem ensino fundamental, enquanto outras dependem de formação técnica ou superior.

Apesar da criação do quadro, ainda não existe edital de concurso aberto para o preenchimento dessas vagas. A admissão nos empregos efetivos deverá ocorrer por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos.

O futuro edital deverá informar quantas vagas serão oferecidas imediatamente, os salários, a escolaridade exigida, as etapas de seleção e o prazo de validade do certame.

A implementação de medidas que aumentem as despesas com pessoal também dependerá de disponibilidade orçamentária e do cumprimento das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O plano foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (5), entre as páginas 115 e 130.

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