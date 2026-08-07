Por que esquecemos o que faríamos ao entrar em outro cômodo?

Fenômeno é chamado de efeito da porta/Foto: Reprodução

Entrar em um cômodo e esquecer imediatamente o que pretendia fazer é uma experiência comum e pode estar relacionada à maneira como o cérebro organiza acontecimentos. Conhecido como “efeito da porta”, o fenômeno ocorre quando uma mudança de ambiente leva a mente a atualizar o contexto da situação.

Ao atravessar uma porta, o cérebro pode interpretar que um acontecimento terminou e outro começou. A informação necessária no ambiente anterior perde parte da prioridade, o que torna a intenção momentaneamente mais difícil de recuperar.

Pesquisas sobre o tema utilizaram ambientes reais e virtuais para avaliar a memória dos participantes enquanto eles se deslocavam entre diferentes espaços. Alguns experimentos identificaram mais esquecimentos após a passagem por uma porta.

Estudos posteriores, entretanto, mostraram que o efeito não ocorre sempre. A falha de memória foi percebida principalmente quando os participantes estavam executando outras tarefas ao mesmo tempo, situação que exigia maior esforço mental.

Isso significa que a porta não “apaga” uma informação. A mudança de cenário funciona como uma fronteira entre acontecimentos e pode contribuir para que o cérebro reorganize o que considera importante naquele momento.

Para recuperar a intenção, uma estratégia é retornar mentalmente ou fisicamente ao local onde a decisão foi tomada. Elementos do ambiente anterior podem funcionar como pistas e facilitar a lembrança.

O esquecimento ocasional desse tipo não costuma indicar um problema de saúde. A avaliação profissional é recomendada quando as falhas se tornam frequentes, interferem na rotina ou aparecem acompanhadas de desorientação e dificuldade para realizar atividades conhecidas.

Conteúdo Original / Fonte: PubMed Central