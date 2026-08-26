Fila de espera por benefícios do INSS cai para menor nível desde 2023

Volume total de requerimentos pendentes recuou 59% desde janeiro deste ano/Foto: Reprodução

O estoque de requerimentos à espera de análise no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atingiu o patamar de 1,282 milhão de pedidos, segundo levantamento parcial consolidado até 24 de agosto. O volume representa o menor nível da série histórica iniciada em janeiro de 2023.

A marca atual reflete uma redução de 59% na comparação com o início do ano, quando o órgão contabilizava 3,073 milhões de pendências. Os números foram apresentados pelo diretor de Benefícios do INSS, Leonardo Bittencourt, em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

A retração foi mais expressiva entre os processos retidos há mais de 45 dias. Esse contingente passou de 1,882 milhão de pedidos em janeiro para 261 mil em agosto, o que equivale a um recuo de 86%. O total de requerimentos contabilizados pela autarquia não corresponde ao número exato de segurados, uma vez que uma mesma pessoa pode protocolar mais de uma solicitação simultaneamente.

A diminuição na fila do órgão coincide com o aumento no ritmo de liberações de benefícios. Entre janeiro e julho de 2026, o INSS concedeu uma média mensal de 730 mil solicitações. O volume supera em 67% o patamar registrado no mesmo intervalo de 2022, quando a média era de 438 mil concessões por mês. No mesmo período de 2025, o índice mensal ficou em 641 mil.

O prazo médio para deliberação das solicitações pela Previdência Social está em 35 dias. A duração do trâmite varia conforme o tipo de requerimento apresentado:

Salário-maternidade: 11 dias.

Benefícios por incapacidade: 30 dias.

Aposentadorias: 33 dias.

Benefícios assistenciais: 65 dias.

A análise das solicitações assistenciais demanda prazo superior por exigir exames periciais e avaliação biopsicossocial do requerente.

Perícias médicas e prazos regionais

A espera para a realização de exames pela Perícia Médica Federal registrou queda de 84%. O contingente de segurados aguardando agendamento passou de 1,230 milhão em novembro de 2025 para 196,6 mil em agosto de 2026.

O tempo médio nacional de espera pelo atendimento pericial é de 17 dias, ante os 70 dias registrados em agosto de 2023.

Apesar da média nacional, os prazos variam entre as Unidades da Federação. Mato Grosso do Sul apresenta o menor período de espera, com média de seis dias. São Paulo, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba e Rio de Janeiro registram média de 15 dias para o agendamento. O Distrito Federal assinala o maior prazo entre os entes informados, com média de 38 dias.