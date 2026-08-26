Policial federal é condenado a 26 anos de prisão por esquema de tráfico em aeroporto

Agente público facilitava a entrada de drogas na área de embarque e repassava informações privilegiadas para grupo criminoso

Agente facilitava entrada de mochilas com entorpecentes na área de embarque/ Foto: Reprodução

Um policial federal foi condenado nesta terça-feira (25) a 26 anos e sete meses de prisão sob a acusação de integrar um esquema de tráfico de drogas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. A decisão judicial determinou também a perda do cargo público ocupado pelo servidor.

A sentença responsabiliza o agente pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional e uso indevido de acesso restrito. Outros três integrantes do grupo também receberam condenações na mesma ação.

Conforme a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o policial atuava na introdução de entorpecentes na área restrita de embarque e fornecia dados sigilosos à organização para burlar as rotinas de fiscalização do terminal aéreo.

Os quatro réus foram detidos em março de 2025 durante a Operação GateKeeper, deflagrada pela própria corporação. A investigação detalhou a divisão de tarefas entre os envolvidos: um deles coordenava a logística do transporte, enquanto os outros dois atuavam como transportadores da mercadoria. O responsável pela logística recebeu pena de 16 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, enquanto os dois transportadores foram condenados a 4 anos e 9 meses de prisão cada um.

As apurações indicaram ainda que o policial federal registrava bens e patrimônio adquiridos com recursos do esquema em nome da esposa, com o objetivo de dissimular a origem do dinheiro.

A dinâmica do esquema

O fluxo de envio da droga pelo terminal aéreo contava com a interferência direta do agente público para ultrapassar os pontos de controle de segurança: