18/08/2026
ContilNet Notícias Logo
18/08/2026
ContilPop
Influenciadora de 33 anos morre após complicações de cirurgia e marido faz desabafo
“Não quero ser sua”: música de Marina Sena viraliza em meio a término
Laura Cardoso partiu a menos de um mês de celebrar 99 anos de idade
Neta detalha último momento de Laura Cardoso: “Respirou e foi embora”
Viúva aos 52 anos, Laura Cardoso nunca voltou a se casar: “Acho que não encontrei”
Quem era Carlos Cesare, ator que interpretou Pablo no Qual é a Música?
Fábio Porchat e pai ganham ação após falsas acusações sobre Lei Rouanet
Repercussão do término de Marina Sena e Juliano Floss movimenta fãs
Bisneto de Laura Cardoso diz que atriz morreu “do jeito que queria”
Globo tira Sessão da Tarde do ar após morte de Laura Cardoso

Samu de Cruzeiro do Sul recebe três novas ambulâncias para atendimento

A nova frota é composta por dois veículos de suporte básico e um de suporte avançado

Por José Halif, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Samu de Cruzeiro do Sul recebe três novas ambulâncias para atendimento

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Cruzeiro do Sul recebeu três novas ambulâncias para reforçar a estrutura de atendimento à população. A nova frota é composta por dois veículos de suporte básico e um de suporte avançado, equipados para atender ocorrências de diferentes níveis de complexidade.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo Matheus Cameli, gerente-geral do Samu de Cruzeiro do Sul e Regional, os veículos vão substituir ambulâncias que já estavam em operação. Com a renovação, parte da frota antiga poderá ser mantida como reserva técnica, garantindo uma alternativa para situações de manutenção ou eventual indisponibilidade das novas unidades.

Uma das ambulâncias será destinada à região de Santa Luzia e contará com internet via Starlink, permitindo melhorar a comunicação das equipes em áreas onde o sinal de telefonia é limitado. A tecnologia deverá facilitar o contato com a base do Samu em Cruzeiro do Sul e com outros profissionais de saúde durante os atendimentos.

Para ampliar o acesso ao serviço por moradores de áreas rurais e comunidades ribeirinhas, o Samu também disponibiliza atendimento pelo WhatsApp, no número (68) 3322-1600. A ferramenta permite que pessoas de localidades mais distantes entrem em contato com as equipes.

Além de Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá receberam uma nova ambulância cada, ampliando a renovação da frota do Samu na região e fortalecendo a capacidade de resposta aos atendimentos de urgência e emergência.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.