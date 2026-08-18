A nova frota é composta por dois veículos de suporte básico e um de suporte avançado

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Cruzeiro do Sul recebeu três novas ambulâncias para reforçar a estrutura de atendimento à população. A nova frota é composta por dois veículos de suporte básico e um de suporte avançado, equipados para atender ocorrências de diferentes níveis de complexidade.

Segundo Matheus Cameli, gerente-geral do Samu de Cruzeiro do Sul e Regional, os veículos vão substituir ambulâncias que já estavam em operação. Com a renovação, parte da frota antiga poderá ser mantida como reserva técnica, garantindo uma alternativa para situações de manutenção ou eventual indisponibilidade das novas unidades.

Uma das ambulâncias será destinada à região de Santa Luzia e contará com internet via Starlink, permitindo melhorar a comunicação das equipes em áreas onde o sinal de telefonia é limitado. A tecnologia deverá facilitar o contato com a base do Samu em Cruzeiro do Sul e com outros profissionais de saúde durante os atendimentos.

Para ampliar o acesso ao serviço por moradores de áreas rurais e comunidades ribeirinhas, o Samu também disponibiliza atendimento pelo WhatsApp, no número (68) 3322-1600. A ferramenta permite que pessoas de localidades mais distantes entrem em contato com as equipes.

Além de Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá receberam uma nova ambulância cada, ampliando a renovação da frota do Samu na região e fortalecendo a capacidade de resposta aos atendimentos de urgência e emergência.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet