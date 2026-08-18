Alysson e Bocalom/Foto: Ascom

O cenário político e as movimentações visando as próximas disputas eleitorais no Estado do Acre também foram pauta da entrevista do prefeito Alysson Bestene ao podcast Em Cena, do ContilNet, nesta segunda-feira (18). Na ocasião, Alysson cravou seu total apoio ao ex-prefeito Tião Bocalom na corrida rumo ao Palácio Rio Branco.

Avaliando o perfil técnico e a bagagem administrativa do aliado, Alysson garantiu que estará engajado ativamente nas agendas de mobilização popular.

“Eu sou mais um soldado, né? Eu entendo que o ex-prefeito Bocalom tem uma grande experiência de gestão por onde ele passou, seja como prefeito de Acrelândia ou de Rio Branco. Ele mostrou resultado e tem esse projeto político focado no fortalecimento da terra, do agronegócio e nas parcerias com os municípios. É através do agro que a gente pode desenvolver e gerar riqueza para o nosso estado”, pontuou.

“O Bocalom tem essa pegada e a vontade de ver o Acre se desenvolver. Por isso, eu vou estar na linha de frente apoiando para que de fato esse projeto se concretize”, concluiu o prefeito.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom