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Saúde em Cena leva prevenção de ISTs a quadrilheiros nesta terça no Acre

Oficina reúne brincantes e equipes de apoio para discutir prevenção ao HIV, Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis

Por Redação ContilNet
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Saúde em Cena leva prevenção de ISTs a quadrilheiros nesta terça no Acre

Brincantes das quadrilhas juninas do Acre participam, nesta terça-feira (11), da oficina “Saúde em Cena”, iniciativa voltada à prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), HIV e Aids. A atividade será realizada das 18h às 20h, no Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco.

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Promovida pela Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), a ação pretende aproximar informações sobre saúde e prevenção de um público formado principalmente por integrantes das quadrilhas, equipes de apoio e demais pessoas envolvidas no movimento junino acreano.

A proposta é aproveitar a capacidade de mobilização das quadrilhas para ampliar o acesso à informação e estimular o cuidado com a saúde entre os brincantes. A oficina também será um espaço para esclarecimento de dúvidas e troca de experiências sobre prevenção.

Para o presidente da Liquajac, Aurimar Aragão, a atuação da entidade precisa ir além da organização das apresentações e dos festivais juninos.

“Nosso trabalho não termina quando acaba uma apresentação. As quadrilhas são formadas por pessoas que convivem, ensaiam e constroem juntas essa manifestação cultural durante meses. A Liga também tem o papel de criar espaços de informação e cuidado. Falar sobre prevenção é tratar a saúde com responsabilidade e sem preconceito, levando conhecimento para quem faz o movimento junino acontecer”, afirma Aurimar.

A mobilização também busca envolver os coordenadores das quadrilhas na participação dos grupos, reunindo o maior número possível de brincantes e integrantes das equipes de apoio.
Segundo a organização, a participação coletiva é importante para que as informações discutidas durante a oficina possam circular posteriormente dentro das próprias agremiações.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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