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Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição

Influenciadora Tulla Luana revelou ter flagrado traição virtual do marido João Carlos.

Por Redação ContilNet
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Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Instagram/Reprodução

Conhecida como a “rainha dos memes”, influenciadora desabafou com seguidores no Instagram após flagrar o marido; casal havia feito festa de celebração em 2024.

A influenciadora digital Tulla Luana, de 56 anos, conhecida nacionalmente como a “rainha dos memes”, usou os stories do Instagram na noite do último domingo (9/8) para anunciar o fim do seu casamento de 21 anos com João Carlos. Em um longo relato de desabafo, a criadora de conteúdo contou que descobriu uma traição virtual do companheiro e relatou a forte discussão que ocorreu na residência do casal.

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De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, Tulla relatou que confrontou o marido no momento do flagra.

“‘Venho comunicar a todos que estou me separando de corpos do João Carlos. Flagrei uma traição virtual… Quando flagrei, dei um tapa na cara dele, questionei e ouvi que tem essa doença’, desabafou Tulla Luana em trecho destacado por Fábia Oliveira no METRÓPOLES”.

Desabafo sobre a saúde, segurança digital e afastamento das redes

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a influenciadora expôs a gravidade do momento pessoal que está enfrentando:

  • Pico de Pressão e Abatimento: Aos 56 anos, Tulla revelou estar profundamente abalada, mencionando que sua pressão arterial atingiu o nível de 20×12 após a discussão.

  • Afastamento Temporário: A criadora comunicou que ficará ausente de suas plataformas digitais por tempo indeterminado para assimilar os acontecimentos.

  • Proteção de Contas: Tulla deixou de seguir o ex-marido, alterou senhas e desvinculou e-mails e perfis gerenciados conjuntamente para proteger suas redes sociais.

  • Histórico Recente: Em abril de 2024, o casal havia promovido uma festa de casamento celebrada com apoio de uma arrecadação virtual entre os fãs.

Por que Tulla Luana se separou de João Carlos?

Tulla Luana anunciou o fim do casamento após flagrar uma traição virtual do marido, com quem viveu por 21 anos.

Tulla Luana vai continuar postando nas redes sociais?

A influenciadora comunicou que ficará temporariamente ausente de todas as suas redes sociais para cuidar de sua saúde física e emocional.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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