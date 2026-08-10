Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas

Durante exibição do Programa Silvio Santos, apresentadora prestou homenagem à Rainha dos Baixinhos em meio a críticas de haters e trocas de farpas com Mara Maravilha.
A apresentadora Patrícia Abravanel decidiu mandar um recado de apoio e admiração para Xuxa Meneghel durante a exibição do Programa Silvio Santos, no SBT. Em meio às recentes discussões e críticas na web sobre os figurinos e apresentações da turnê O Último Voo da Nave, Patrícia elogiou publicamente o momento da loira e confirmou que irá prestigiar o espetáculo.
De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a declaração afetuosa ocorreu no palco da atração da emissora paulista.
“‘Quero mandar um beijo para a Xuxa. Como você está brilhando e mais maravilhosa a cada dia que passa. Sério, minha admiração e meu respeito. Quero ir no show’, declarou Patrícia Abravanel em trecho destacado por Fábia Oliveira no METRÓPOLES”.
Bastidores da turnê e resposta da Rainha dos Baixinhos aos haters
Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o projeto comemorativo de Xuxa segue no centro das atenções do público e da mídia:
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Presença Confirmada: Patrícia reforçou no ar que pretende assistir à nova apresentação de despedida agendada para São Paulo no mês de fevereiro.
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Afronta aos Críticos: Em participação recente no Mais Você (TV Globo), Xuxa ironizou os comentários maldosos sobre sua idade (63 anos) e roupas, agradecendo aos haters pelo aumento direto na venda de ingressos.
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Manutenção do Figurino: A cantora confirmou que manterá os maiôs e as chucas clássicas dos anos 80 e 90, reafirmando que o show foi planejado para os fãs que cresceram com ela.
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Atrito com Mara Maravilha: O projeto de despedida também motivou comentários críticos de Mara Maravilha sobre figurinos, aos quais Xuxa rebateu declarando que certas pessoas apenas buscam visibilidade às suas custas.
O que Patrícia Abravanel falou sobre Xuxa no Programa Silvio Santos?
Patrícia Abravanel elogiou o brilho de Xuxa na turnê de despedida, declarou sua admiração e afirmou que irá assistir ao show de São Paulo em fevereiro.
Como Xuxa rebatia as críticas sobre os figurinos do seu show?
A cantora agradeceu ironicamente aos haters, afirmando que as críticas sobre sua idade e roupas alavancaram a venda de ingressos para a turnê O Último Voo da Nave.