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Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas

Apresentadora do SBT elogiou Xuxa no 'Programa Silvio Santos' e confirmou ida à turnê.

Por Redação ContilNet
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Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Gabriel Cardoso/SBT

Durante exibição do Programa Silvio Santos, apresentadora prestou homenagem à Rainha dos Baixinhos em meio a críticas de haters e trocas de farpas com Mara Maravilha.

A apresentadora Patrícia Abravanel decidiu mandar um recado de apoio e admiração para Xuxa Meneghel durante a exibição do Programa Silvio Santos, no SBT. Em meio às recentes discussões e críticas na web sobre os figurinos e apresentações da turnê O Último Voo da Nave, Patrícia elogiou publicamente o momento da loira e confirmou que irá prestigiar o espetáculo.

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De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a declaração afetuosa ocorreu no palco da atração da emissora paulista.

“‘Quero mandar um beijo para a Xuxa. Como você está brilhando e mais maravilhosa a cada dia que passa. Sério, minha admiração e meu respeito. Quero ir no show’, declarou Patrícia Abravanel em trecho destacado por Fábia Oliveira no METRÓPOLES”.

Bastidores da turnê e resposta da Rainha dos Baixinhos aos haters

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o projeto comemorativo de Xuxa segue no centro das atenções do público e da mídia:

  • Presença Confirmada: Patrícia reforçou no ar que pretende assistir à nova apresentação de despedida agendada para São Paulo no mês de fevereiro.

  • Afronta aos Críticos: Em participação recente no Mais Você (TV Globo), Xuxa ironizou os comentários maldosos sobre sua idade (63 anos) e roupas, agradecendo aos haters pelo aumento direto na venda de ingressos.

  • Manutenção do Figurino: A cantora confirmou que manterá os maiôs e as chucas clássicas dos anos 80 e 90, reafirmando que o show foi planejado para os fãs que cresceram com ela.

  • Atrito com Mara Maravilha: O projeto de despedida também motivou comentários críticos de Mara Maravilha sobre figurinos, aos quais Xuxa rebateu declarando que certas pessoas apenas buscam visibilidade às suas custas.

O que Patrícia Abravanel falou sobre Xuxa no Programa Silvio Santos?

Patrícia Abravanel elogiou o brilho de Xuxa na turnê de despedida, declarou sua admiração e afirmou que irá assistir ao show de São Paulo em fevereiro.

Como Xuxa rebatia as críticas sobre os figurinos do seu show?

A cantora agradeceu ironicamente aos haters, afirmando que as críticas sobre sua idade e roupas alavancaram a venda de ingressos para a turnê O Último Voo da Nave.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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