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Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa

Funkeiro carioca teve prisão preventiva decretada por promoção de organização criminosa.

Por Redação ContilNet
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Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Reprodução / Redes sociais

Gustavo de Lima Lopes, de 39 anos, foi detido pela Draco ao desembarcar em Jericoacoara; Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva.

O funkeiro carioca Gustavo de Lima Lopes, de 39 anos, conhecido nacionalmente como MC Orelha, foi preso no sábado (8/8) por policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) ao desembarcar no Aeroporto de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. O artista teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia sob a acusação de promoção de organização criminosa armada.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a viagem do cantor ao estado tinha como objetivo a realização de um show privado em Sobral.

“Segundo as investigações da Polícia Civil do Ceará, em 2025, MC Orelha teria promovido um grupo criminoso de origem carioca durante uma apresentação musical realizada no bairro Genibaú, em Fortaleza”, destacou a repórter Isabela Thurmann no METRÓPOLES.

Trajetória do artista e alegações da Polícia Civil

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, o cantor possui longa caminhada no cenário do funk e acumula grande público nas plataformas digitais:

  • Carreira e Sucesso: Natural de Niterói (RJ), MC Orelha ganhou projeção nacional há 17 anos com o hit Faixa de Gaza, reunindo mais de 350 mil seguidores nas redes sociais.

  • Apologia e Símbolos: Segundo a polícia, o investigado teria feito gestos, utilizado símbolos de facção carioca em show no Ceará e divulgado músicas que enaltecem o crime organizado, armas e drogas.

  • Repercussão e Defesa: Amigos e fãs publicaram mensagens com a frase “MC não é bandido”, enquanto a esposa do funkeiro classificou a prisão como “injusta”.

  • Situação Legal: Após a audiência realizada no domingo (9/8), o cantor permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário cearense.

Por que o funkeiro MC Orelha foi preso no Ceará?

MC Orelha foi preso sob suspeita de promover organização criminosa armada ao realizar gestos, usar símbolos de facção e divulgar músicas de exaltação ao crime em apresentações no estado.

Qual é a situação atual de MC Orelha após a prisão?

O cantor passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, permanecendo detido à disposição da Justiça.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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