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Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia

Dra. Giselle Mello e Anvisa alertam para riscos de infusões intravenosas sem indicação

Por Redação ContilNet
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Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Instagram/Reprodução

Dra. Giselle Mello aponta que não há evidências científicas do procedimento para pessoas saudáveis; Anvisa reforça que infusões sem indicação trazem perigos reais.

A prática da soroterapia voltou ao centro dos debates sobre saúde e bem-estar após a influenciadora Virginia Fonseca relatar ter recorrido a infusões intravenosas de vitaminas para se recuperar de uma gripe durante temporada nos Estados Unidos. O procedimento, que virou tendência entre celebridades em busca de rápida disposição e jovialidade, recebeu duras críticas de especialistas da medicina baseada em evidências.

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De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a médica Dra. Giselle Mello reforçou que o tratamento não possui eficácia comprovada para fins estéticos ou de imunidade em indivíduos saudáveis.

“‘É importante esclarecer que a terapia intravenosa possui aplicações médicas legítimas… indispensável para pacientes desidratados, desnutridos ou internados. O problema começa quando esse mesmo procedimento passa a ser vendido como solução universal’, explicou Dra. Giselle Mello à coluna de Fábia Oliveira no METRÓPOLES”.

Riscos de complicações e o posicionamento oficial da Anvisa

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o uso indiscriminado da via intravenosa pode provocar sérios danos à saúde:

  • Complicações Clínicas: A médica listou perigos reais como reações alérgicas graves (anafilaxia), infecções no acesso venoso, flebites, sobrecarga metabólica e lesões hepáticas ou renais decorrentes de hipervitaminose.

  • Absorção Natural: O corpo humano é totalmente capaz de absorver vitaminas e minerais pela alimentação equilibrada e, quando estritamente necessário, pela suplementação oral.

  • Falsa Sensação de Proteção: A aplicação periódica de soros não substitui hábitos essenciais como sono adequado, exercícios físicos, vacinação e alimentação saudável.

  • Alerta da Anvisa: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária reiterou que a soroterapia carece de comprovação científica para pessoas sem deficiências comprovadas e orientou o público a verificar o registro dos compostos e a habilitação do profissional responsável.

Para que serve a soroterapia e ela é segura para pessoas saudáveis?

A soroterapia é indicada apenas para pacientes internados, desidratados ou com deficiências nutricionais comprovadas. Em pessoas saudáveis, não há comprovação de benefícios e existem riscos de complicações graves.

Quais são os perigos de fazer soroterapia sem necessidade clínica?

Os riscos incluem reações alérgicas graves, infecções no local da agulha, flebite, sobrecarga de líquidos e intoxicação por excesso de vitaminas (hipervitaminose), que pode afetar rins e fígado.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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