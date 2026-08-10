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Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos

Ator que viveu o mecânico Cooter Davenport morreu aos 84 anos de ataque cardíaco.

Por Redação ContilNet
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Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Vera Roberts/Fotos International/Getty Images

Artista norte-americano, que também serviu como congressista pela Geórgia na Câmara dos EUA, faleceu após sofrer um ataque cardíaco fulminante em casa.

O ator e ex-congressista norte-americano Ben Jones morreu aos 84 anos no último domingo (9/8). Famoso mundialmente por interpretar o mecânico Cooter Davenport na série de TV Os Gatões (The Dukes of Hazzard), o artista teve seu falecimento confirmado por sua esposa, Alma Viator, através das redes sociais.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Ben Jones faleceu em sua residência enquanto descansava em sua poltrona.

“‘Perdi o amor da minha vida hoje. Ben morreu após sofrer um ataque cardíaco fulminante’, escreveu Alma Viator no Facebook em publicação destacada por Camilla Germano no METRÓPOLES”.

Carreira na televisão e atuação no Congresso dos Estados Unidos

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a vida de Ben Jones foi dividida entre a atuação de sucesso na televisão e o serviço público na política norte-americana:

  • O Sucesso em Os Gatões: Nascido na Carolina do Norte em 1941, Jones deu vida ao icônico mecânico Cooter em 141 episódios ao longo de sete temporadas (exibidas entre 1979 e 1985), personagem originado no filme Moonrunners (1975).

  • Trajetória na Atuação: Participou também de produções consagradas como Dallas e Primary Colors, além de reprisar o papel em telefilmes da franquia. Seu último trabalho gravado foi em Unbreakable (2021).

  • Carreira Política: Eleito congressista democrata pela Geórgia na Câmara dos Representantes dos EUA em 1988 e reeleito em 1990, atuou como líder de bancada e integrou comitês de Obras Públicas e Assuntos de Veteranos.

  • Preservação da Memória: Após deixar o Congresso, abriu museus dedicados à memória da série Os Gatões no estado da Virgínia e idealizou o festival temático DukesFest.

Quem foi o ator Ben Jones?

Ben Jones foi um ator e político norte-americano, famoso por interpretar o mecânico Cooter Davenport na série de TV Os Gatões e por ter sido deputado na Câmara dos EUA.

Qual foi a causa da morte do ator Ben Jones?

O artista faleceu aos 84 anos após sofrer um ataque cardíaco fulminante em sua casa, segundo revelado por sua esposa Alma Viator.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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