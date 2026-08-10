Bailarina rebateu internauta no Instagram após ser vista de mãos dadas com rapper Hungria.

Carol Nakamura comenta affair com Hungria: "Solteira não é traída"

Atriz de 43 anos e o rapper foram vistos de mãos dadas em Brasília; bailarina rebateu seguidores e defendeu que não julga o passado de ninguém.

A atriz e bailarina Carol Nakamura, de 43 anos, usou suas redes sociais para esclarecer o status do relacionamento com o rapper Hungria, após ambos serem vistos caminhando de mãos dadas durante um evento em Brasília. A artista ressaltou que segue solteira e rebatia um comentário de uma internauta que questionou a fidelidade do cantor em um eventual namoro futuro.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a resposta da dançarina viralizou ao rebater especulações sobre a vida pessoal do artista.

“‘Primeiro: uma pessoa solteira não é traída’, disparou Carol Nakamura em comentário no Instagram destacado por Isabela Thurmann no METRÓPOLES”.

Posição sobre o passado e histórico afetivo

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, Nakamura enfatizou a necessidade de respeitar as diferentes fases e amadurecimentos de cada pessoa:

Julgamentos da Web: Carol afirmou que não lhe cabe julgar o passado ou os erros de terceiros, pontuando que a internet muitas vezes não reflete a realidade completa.

Visão de Futuro: A bailarina declarou que o futuro não pode ser controlado e que prefere apenas viver, observar e deixar as atitudes falarem por si.

Fim do Casamento: A artista está solteira desde maio de 2025, quando o modelo e ex-participante do De Férias com o Ex Guilherme Leonel anunciou o término do casamento de quatro anos do casal.

Carol Nakamura está namorando o rapper Hungria?

Não. Embora tenham sido vistos de mãos dadas em Brasília, a bailarina declarou publicamente no Instagram que segue solteira.

O que Carol Nakamura respondeu sobre traição?

Ao ser questionada por uma internauta sobre o histórico do rapper, Carol rebatia dizendo que “uma pessoa solteira não é traída” e que não julga o passado de ninguém.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet