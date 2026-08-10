O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac

Julgamento de Duane 'Keffe D' Davis começa nos EUA quase 30 anos após a morte de Tupac Shakur.

Getty Images / Ilustração nas fotos: Vulture

Duane “Keffe D” Davis, de 63 anos, responde por ter orquestrado e fornecido a arma usada no ataque em Las Vegas em 1996; acusado se declara inocente.

O julgamento de Duane “Keffe D” Davis, apontado pelas autoridades como o principal arquiteto do assassinato do lendário rapper Tupac Shakur, tem início nesta segunda-feira (10/8), no tribunal de Las Vegas, nos Estados Unidos. Quase trinta anos após o ataque a tiros que tirou a vida do artista aos 25 anos, a Justiça norte-americana tenta responsabilizar o ex-líder de gangue pelo crime ocorrido em setembro de 1996.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a acusação sustenta que o ataque foi planejado como uma vingança após um desentendimento em um cassino.

“‘Sou inocente. Nunca matei ninguém’, declarou Duane ‘Keffe D’ Davis em entrevista concedida da prisão em março de 2025 e destacada por Camilla Germano no METRÓPOLES”.

Dinâmica da noite do crime, provas e tese da defesa

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a instrução do processo baseia-se em declarações dadas pelo próprio acusado ao longo dos anos:

A Noite do Crime: Em setembro de 1996, após assistirem a uma luta de Mike Tyson no MGM Grand, Tupac e Marion “Suge” Knight agrediram Orlando Anderson, sobrinho de Davis. Mais tarde, no trânsito de Las Vegas, ocupantes de um Cadillac branco dispararam contra o BMW onde o rapper estava.

O Livro de Memórias: A prisão de Davis, ocorrida em setembro de 2023, foi motivada por revelações feitas por ele em um livro de memórias, onde admitiu estar no banco da frente do Cadillac e ter entregue a arma para o banco de trás.

Contestação da Defesa: Advogados do acusado alegam que o livro possui trechos ficcionalizados para fins comerciais e que o réu não estava em Las Vegas na noite do crime.

Pena Possível: Aos 63 anos, se for condenado por homicídio com uso de arma letal, Davis poderá receber pena de prisão perpétua sem direito a liberdade condicional.

Quem está sendo julgado pelo assassinato do rapper Tupac Shakur?

Duane “Keffe D” Davis, ex-líder da gangue South Side Compton Crips, está sendo julgado nos Estados Unidos acusado de planejar o assassinato de Tupac em 1996.

Qual pena o acusado Duane “Keffe D” Davis pode pegar se for condenado?

Se for considerado culpado pelo tribunal de Las Vegas, Davis pode ser sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet