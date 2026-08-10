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Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

Daniella Motta contratou segurança em SC após intimidações por barbearia nudista.

Por Redação ContilNet
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Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista
Redes sociais / Dani Motta

Daniella Motta contratou segurança particular e mudou o endereço do empreendimento em SC; empresária já havia viralizado no início do ano após confusão em praia.

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Daniella Motta, de 21 anos, voltou às redes sociais para denunciar supostas intimidações e ameaças à sua rotina. Após virar notícia em janeiro por conta de uma discussão em uma praia de Florianópolis (SC) por conta de um piercing na região íntima, a jovem relata que as novas hostilidades começaram após o lançamento de uma barbearia nudista na capital catarinense.

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De acordo com as informações apuradas pelos jornalistas Larice de Paula e Felipe Machado para o portal METRÓPOLES, a gravidade das mensagens levou a empresária a adotar medidas estritas de proteção pessoal.

“‘Começaram a perguntar onde eu estava, falar que iam me encontrar fora da barbearia e mandar mensagens como se soubessem da minha rotina. Foi aí que eu fiquei com medo de verdade’, afirmou a influenciadora em declaração destacada por Larice de Paula e Felipe Machado no METRÓPOLES”.

Modelo do negócio e histórico de polêmicas

Conforme detalhado pela cobertura de Larice de Paula e Felipe Machado no METRÓPOLES, o empreendimento conta com atendimento exclusivo e gerou forte repercussão regional:

  • Formato e Valores: A barbearia oferece atendimento individual em que o cliente decide se quer permanecer vestido, de roupa íntima ou totalmente nu, com pacotes variando entre R$ 3 mil e R$ 4 mil.

  • Mudanças na Rotina: Diante do medo de agressões, Daniella alterou o endereço do estabelecimento, contratou segurança particular e modificou a forma de sair de casa, afirmando que não abandonará o projeto.

  • Episódio Anterior: Em janeiro, a influenciadora bateu boca com uma frequentadora em uma praia da cidade que a acusou de desrespeitar famílias por causa do adereço no corpo.

  • Direito de Ir e Vir: Em nota divulgada à época, a jovem repudiou qualquer constrangimento, ressaltando que o corpo da mulher não deve ser objeto de julgamento público.

O que é a barbearia nudista de Daniella Motta em Florianópolis?

Trata-se de um espaço com atendimento individual onde o cliente escolhe cortar o cabelo vestido, em roupas íntimas ou pelado, com privacidade garantida.

Por que a influenciadora Daniella Motta contratou segurança?

Ela contratou proteção particular após receber mensagens de desconhecidos afirmando conhecer sua rotina e ameaçando encontrá-la fora da barbearia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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