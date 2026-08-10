Atriz de Harry Potter diz que OnlyFans rende mais que atuação

Jessie Cave, a Lilá Brown de Harry Potter, revelou faturamento no OnlyFans com nicho de fetiche por cabelo.

Atriz de Harry Potter teve mais lucro com OnlyFans do que como artista

Jessie Cave, que viveu a personagem Lilá Brown na saga bruxa, entrou na plataforma de conteúdo em 2025; atriz aposta em nicho voltado para fetiche por cabelos.

A atriz britânica Jessie Cave, de 39 anos, famosa por interpretar a personagem Lilá Brown nos três últimos filmes da franquia Harry Potter, surpreendeu os fãs ao revelar detalhes sobre sua nova fonte de renda. Em entrevista ao jornal britânico The Times, ela afirmou ter arrecadado mais dinheiro em pouco tempo na plataforma OnlyFans do que em toda a sua trajetória como atriz.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a artista ingressou na plataforma em março de 2025 para sustentar os quatro filhos em um momento de aperto financeiro.

“Ganhei facilmente mais do que toda a minha carreira como atriz em um ano”, revelou Jessie Cave em trecho destacado por Isabela Thurmann no METRÓPOLES.

Conteúdo direcionado e resultado financeiro expressivo

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, a proposta de Jessie Cave no OnlyFans foca em um mercado de nicho e não envolve vídeos de pornografia explícita:

Proposta de Nicho: O conteúdo da artista é direcionado ao fetiche por cabelos, gravando produções em que exibe e penteia as madeixas, por vezes caracterizada como elfa, empregada ou remetendo ao universo de Harry Potter .

Superação de Metas: A meta inicial de Jessie era obter cerca de 5 mil libras (aproximadamente R$ 34 mil) para equilibrar as contas da família.

Primeiro Dia Histórico: Logo nas primeiras 24 horas de perfil ativo, ela arrecadou mais de 15 mil libras (cerca de R$ 102 mil na cotação atual).

Perfil nas Redes: A atriz costuma interagir de forma bem-humorada com os seguidores em suas redes sociais sobre a rotina de maternidade e trabalho autoral.

Qual personagem Jessie Cave interpretou em Harry Potter?

Jessie Cave interpretou a bruxa Lilá Brown (Lavender Brown) nos três últimos filmes da franquia Harry Potter.

Que tipo de conteúdo a atriz de Harry Potter produz no OnlyFans?

Jessie Cave produz conteúdos voltados para o nicho de fetiche por cabelos, aparecendo vestida de elfa ou com referências lúdicas, sem foco em pornografia explícita.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet