Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi

Cantora usou o Instagram para denunciar suposta espionagem em sua casa e publicou longo desabafo afirmando que foi “humilhada e forçada” na carreira.
A cantora norte-americana Britney Spears voltou a movimentar a web na noite do último domingo (9/8) ao acusar o profissional responsável pela limpeza de sua residência de atuar como um “paparazzo secreto”. Segundo a artista, o funcionário estaria repassando detalhes de seus horários e trajetos para fotógrafos registrarem imagens “bizarras” sem o seu consentimento.
De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a publicação em que o homem aparece ao fundo passando aspirador teve a área de comentários desativada por Britney.
“‘Vejam só o paparazzi secreto contratado pela mídia para dizer que é um empregado doméstico… e é pago muito bem para avisar os paparazzi quando e onde ela vai, para que eles possam tirar fotos bizarras dela’, declarou a cantora em trecho destacado por Fábia Oliveira no METRÓPOLES”.
“Forçada a cantar” e o adeus definitivo à carreira musical
Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a denúncia sobre o funcionário seguiu-se a um duro desabafo feito pela artista nas redes sociais sobre o seu passado no meio artístico:
-
Recusa em Retornar: Britney descartou qualquer possibilidade de retorno aos palcos, afirmando que no passado foi “humilhada, envergonhada e forçada” a cantar durante os 15 anos em que esteve sob tutela familiar.
-
Lavagem Cerebral: A cantora declarou que foi vítima de um “sistema ignorante” onde pessoas se aproveitavam do seu trabalho, fazendo com que perdesse anos valiosos de sua juventude.
-
Relação com os Filhos: Na mesma publicação, a artista compartilhou uma foto dos filhos, Sean Preston e Jayden James, lamentando restrições impostas por seu pai no passado, até mesmo para saídas simples.
-
Busca Espiritual: Encerrando o desabafo, Britney afirmou que atualmente dança sozinha, busca se aproximar de Deus e deseja apenas viver em paz e “voltar a sonhar”.
Por que Britney Spears acusou seu faxineiro nas redes sociais?
Britney afirmou que o profissional de limpeza de sua casa foi contratado pela mídia para vigiar sua rotina e avisar fotógrafos sobre seus deslocamentos.
Britney Spears vai voltar a fazer shows?
Não. Em recente desabafo, a cantora descartou voltar à carreira musical, afirmando que foi humilhada e forçada a trabalhar durante anos.