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Scrub ou jaleco: quando usar cada um na rotina da saúde

Por Redação ContilNet
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Scrub ou jaleco: quando usar cada um na rotina da saúde
Reprodução

Na rotina dos serviços de saúde, a escolha da vestimenta profissional vai muito além da aparência. Jaleco e scrub cumprem funções diferentes dentro da prática assistencial, da biossegurança e da imagem transmitida no ambiente de trabalho. Quando usados de forma adequada, contribuem para o conforto, a mobilidade e a organização.

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A dúvida entre uma peça e outra é comum porque ambas convivem em consultórios, clínicas, hospitais, laboratórios e centros de estética. Ainda assim, o contexto muda conforme o tipo de atendimento, o grau de exposição a fluidos, a necessidade de barreira protetiva e a proposta. Entender essa diferença ajuda a tomar decisões funcionais.

Entenda a função principal de cada vestimenta na saúde

O jaleco costuma ser associado à camada externa de proteção e à representação formal da atuação profissional. Em muitos contextos, ele é usado por cima da roupa para criar uma barreira adicional contra sujidades leves e respingos, além de reforçar uma apresentação tradicional em consultas e atendimentos de menor intensidade física.

O scrub, por sua vez, é uma vestimenta pensada para acompanhar rotinas mais dinâmicas. Formado por blusa e calça, ele favorece a mobilidade, o conforto térmico e a praticidade durante longos períodos de uso. Em ambientes com grande circulação ou exigência de agilidade, tende a oferecer melhor adaptação ao ritmo do trabalho diário.

Confira os ambientes em que o jaleco faz mais sentido

O jaleco costuma ser mais adequado em atendimentos ambulatoriais, consultórios, recepções clínicas e momentos em que a imagem de formalidade ajuda a compor autoridade. Também pode ser útil em atividades acadêmicas, supervisões e rounds clínicos. Nesses cenários, a peça funciona como uma camada visível de identificação.

Modelagens bem construídas, tecido de bom caimento e acabamento cuidadoso ajudam a transmitir organização e presença. Ainda assim, vale destacar que o uso correto depende de higiene adequada, troca imediata quando houver sujidade e respeito total às normas internas de cada serviço assistencial.

Conheça as situações em que o scrub ganha vantagem

O scrub tende a se destacar em plantões, rotinas hospitalares intensas, procedimentos seriados, setores com maior deslocamento e funções que exigem liberdade de movimento. Como foi desenhado para uso contínuo, ele favorece uma experiência mais fluida na execução de tarefas repetidas e no contato frequente com pacientes.

Além do conforto, essa escolha traz ganhos práticos em ergonomia e funcionalidade. Bolsos úteis, tecidos respiráveis e estrutura menos rígida fazem diferença no cotidiano. Em contextos que exigem apresentação refinada sem perder mobilidade, peças como scrubs hospitalares premium respondem bem a essa combinação.

Os critérios de biossegurança e os limites de uso

Nem o jaleco nem o scrub devem ser analisados apenas pelo critério estético. A literatura sobre biossegurança reforça que as vestimentas atuam como superfícies de contato e, por isso, exigem uso restrito ao ambiente de trabalho. Isso significa que a escolha precisa considerar também o risco ocupacional de cada setor.

Em áreas com maior exposição a secreções, sangue ou fluidos, a instituição pode definir vestimentas privativas e protocolos de troca. Já em atendimentos de baixo risco, o foco recai sobre barreira leve e identificação. Em qualquer cenário, a decisão não substitui os equipamentos de proteção individual.

Saiba como garantir conforto e desempenho na jornada

A rotina em saúde impõe longos períodos em pé, mudanças rápidas de posição e a necessidade de manter a aparência organizada até o fim do turno. Por isso, o conforto não deve ser tratado como detalhe, já que tecidos com toque agradável e modelagem que evita excesso de ajuste reduzem os desconfortos ao longo do expediente.

Nesse ponto, o scrub frequentemente leva vantagem em atividades intensas, enquanto o jaleco complementa melhor situações mais formais ou serve como sobreposição estratégica. O mais funcional nem sempre é escolher apenas uma peça, mas definir qual delas atende melhor a cada momento da agenda profissional.

A imagem profissional e a percepção no atendimento

A vestimenta também comunica. Em muitos contextos, o jaleco ainda carrega forte valor simbólico de autoridade técnica, especialmente em consultas e ambientes acadêmicos. Já o scrub costuma transmitir proximidade, agilidade e prontidão assistencial, algo relevante em equipes hospitalares e urgências.

Essa percepção varia conforme o público, a especialidade e a cultura institucional. O mais importante é que a imagem construída esteja alinhada ao tipo de cuidado oferecido. Quando a roupa reúne limpeza visual, bom caimento e funcionalidade, ela fortalece a confiança sem desviar a atenção.

Veja os critérios práticos para decidir entre cada peça

A escolha mais acertada costuma considerar um conjunto de fatores. Entre os critérios mais úteis, estão o tipo de ambiente, o nível de exposição a contaminantes, a necessidade de mobilidade e a imagem esperada. Quando a rotina mistura consultas e procedimentos, pode ser produtivo combinar as duas soluções.

O scrub assume o papel de base funcional, enquanto o jaleco entra como camada adicional em situações específicas. Essa leitura integrada torna a escolha muito mais inteligente e aderente ao cotidiano real da saúde.

Confira os cuidados essenciais de uso e conservação

Independentemente da peça escolhida, a funcionalidade depende da manutenção correta. Vestimentas profissionais precisam ser trocadas sempre que houver sujidade visível, armazenadas separadamente de roupas comuns e higienizadas adequadamente. O uso fora do ambiente profissional deve ser evitado.

Também vale observar as costuras, a resistência do tecido e a preservação do caimento após lavagens sucessivas. Afinal, uma peça bonita, mas pouco durável, perde valor na prática. Na saúde, elegância e desempenho precisam caminhar juntos para sustentar uma rotina exigente com consistência.

Entenda por que a escolha ideal depende do contexto

Entre scrub e jaleco, não existe resposta única; existe adequação ao cenário. O jaleco funciona melhor como camada de apresentação e proteção em contextos formais, enquanto o scrub oferece vantagem operacional em jornadas intensas. Quando a escolha respeita a biossegurança e o conforto, a vestimenta apoia o trabalho.

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Processamento de roupas de serviços de saúde: prevenção e controle de riscos. 2009. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-processamento-de-roupas-de-servicos-de-saude-prevencao-e-controle-de-riscos.pdf.

BRASIL. Biblioteca Virtual em Saúde Atenção Primária. O uso de jalecos é obrigatório nas unidades básicas de saúde?. 2016. Disponível em: https://aps-repo.bvs.br/aps/o-uso-de-jalecos-e-obrigatorio-nas-unidades-basicas-de-saude/.

CARVALHO, C. M. R. S.; MADEIRA, M. Z. A.; TAPETY, F. I. et al. Aspectos de biossegurança relacionados ao uso do jaleco pelos profissionais de saúde: uma revisão da literatura. 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tce/a/7tJcWWJnDTYjPptTD8bHNbD/?format=html&lang=pt.

SILVA, T. M. de L.; LOPES, R. H.; SERRANO, S. Q. et al. Vestimentas dos profissionais da saúde: riscos e cuidados necessários. 2019. Disponível em: https://cqh.org.br/ojs-2.4.8/index.php/ras/article/view/156.

SOUSA, R. K.; GONÇALVES, N.; SILVA, T. L. et al. Equipamentos de proteção individual na assistência hospitalar de enfermagem: revisão de escopo. 2022. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tce/a/ts6KZ4jKrM8GMJsJcVFLmHm/?lang=pt.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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