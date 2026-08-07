08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Situações inesperadas podem despertar gestos de gentileza; entenda

Quebra da rotina ampliou gestos de ajuda

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Situações inesperadas podem despertar gestos de gentileza; entenda
Experimento foi realizado em um metrô/Foto: Reprodução

Encontrar uma situação inesperada durante uma atividade rotineira pode aumentar a atenção ao ambiente e estimular atitudes de solidariedade. É o que indica um estudo realizado no metrô de Milão, na Itália, com a participação de uma pessoa fantasiada de Batman.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Durante 138 viagens, pesquisadores observaram se passageiros ofereciam o assento a uma mulher que aparentava estar grávida. Em parte dos trajetos, um homem vestido como o personagem entrou no vagão sem interagir diretamente com ela ou pedir que alguém cedesse o lugar.

A presença do personagem foi associada a um aumento na quantidade de passageiros que ofereceram o assento. Muitos participantes, inclusive, disseram posteriormente que nem sequer haviam percebido que havia um Batman no vagão.

Segundo os autores, acontecimentos inesperados podem interromper comportamentos automáticos e fazer com que as pessoas prestem mais atenção ao que acontece ao redor. Esse estado de maior consciência situacional favoreceria a percepção das necessidades de outras pessoas.

Entretanto, a pesquisa não permite afirmar que o efeito tenha sido provocado especificamente pelo Batman. A imagem positiva associada ao super-herói também pode ter influenciado o comportamento dos passageiros.

Os próprios pesquisadores consideram os resultados iniciais. A idade e o sexo dos passageiros foram estimados por observadores, e novos experimentos serão necessários para verificar se outras situações incomuns produziriam o mesmo efeito.

Conteúdo Original / Fonte: Mental Health Research
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.