Situações inesperadas podem despertar gestos de gentileza; entenda

Experimento foi realizado em um metrô/Foto: Reprodução

Encontrar uma situação inesperada durante uma atividade rotineira pode aumentar a atenção ao ambiente e estimular atitudes de solidariedade. É o que indica um estudo realizado no metrô de Milão, na Itália, com a participação de uma pessoa fantasiada de Batman.

Durante 138 viagens, pesquisadores observaram se passageiros ofereciam o assento a uma mulher que aparentava estar grávida. Em parte dos trajetos, um homem vestido como o personagem entrou no vagão sem interagir diretamente com ela ou pedir que alguém cedesse o lugar.

A presença do personagem foi associada a um aumento na quantidade de passageiros que ofereceram o assento. Muitos participantes, inclusive, disseram posteriormente que nem sequer haviam percebido que havia um Batman no vagão.

Segundo os autores, acontecimentos inesperados podem interromper comportamentos automáticos e fazer com que as pessoas prestem mais atenção ao que acontece ao redor. Esse estado de maior consciência situacional favoreceria a percepção das necessidades de outras pessoas.

Entretanto, a pesquisa não permite afirmar que o efeito tenha sido provocado especificamente pelo Batman. A imagem positiva associada ao super-herói também pode ter influenciado o comportamento dos passageiros.

Os próprios pesquisadores consideram os resultados iniciais. A idade e o sexo dos passageiros foram estimados por observadores, e novos experimentos serão necessários para verificar se outras situações incomuns produziriam o mesmo efeito.

Conteúdo Original / Fonte: Mental Health Research