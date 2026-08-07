SUS avalia oferecer nova opção de prevenção contra o HIV

Sociedade poderá participar da análise/Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde abriu uma consulta pública sobre a possível incorporação do cabotegravir ao Sistema Único de Saúde para prevenção da infecção pelo HIV-1.

O medicamento é utilizado como profilaxia pré-exposição, a PrEP, destinada a pessoas que não têm o vírus, mas apresentam maior risco de infecção. Diferentemente dos comprimidos de uso diário, o cabotegravir pode ser administrado por meio de injeções em intervalos definidos pelo acompanhamento médico.

A consulta permitirá que pacientes, profissionais de saúde, pesquisadores e demais interessados enviem contribuições sobre a oferta da tecnologia pelo SUS. As manifestações poderão ser apresentadas entre 10 e 31 de agosto.

Após o encerramento do prazo, as contribuições serão analisadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a Conitec. A abertura da consulta não significa que o medicamento já tenha sido incluído na rede pública.

A medida consta na Consulta Pública SCTIE/MS nº 76, publicada na edição de sexta-feira (7) do Diário Oficial da União.