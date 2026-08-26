Grupo Baile no Seringal conclui com sucesso projeto cultural realizado nos municípios de Plácido de Castro e Bujari

Projeto Sons do Seringal/Foto: Cedida

O Grupo Cultural Baile no Seringal concluiu, em agosto de 2026, o projeto “Sons do Seringal: Encontro de Gerações ao Som do Forró”, iniciativa dedicada à valorização do forró pé de serra, da cultura popular e da convivência entre diferentes gerações.

O projeto teve como proponente Gilberto Paes Pereira e foi realizado através do Fundo Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – Edital de Arte e Patrimônio nº 05/2025, da Fundação de Cultura Elias Mansour.

As ações contemplaram os municípios acreanos de Plácido de Castro e Bujari, levando a tradição do forró pé de serra para espaços de encontro e convivência comunitária. A proposta buscou aproximar gerações por meio da música, reconhecendo o forró como expressão da memória, da identidade e da cultura popular.

Um encontro entre música, memória e gerações

O Baile no Seringal desenvolve um trabalho voltado à preservação e valorização das raízes do forró. Sanfona, zabumba, triângulo, guitarra e vozes se encontram para manter viva uma manifestação musical que atravessa gerações e faz parte da memória afetiva de muitas comunidades.

No projeto “Sons do Seringal”, essa identidade cultural ganhou destaque por meio do encontro entre música e público, proporcionando momentos de convivência, integração e acesso à cultura.

A iniciativa também reforçou a importância da democratização do acesso às manifestações culturais, levando atividades do projeto a dois municípios do Acre e contribuindo para a circulação e valorização da produção cultural local.

Cultura com acessibilidade

O projeto contou ainda com a participação de intérprete de Libras, fortalecendo o compromisso com a acessibilidade e a inclusão nas ações culturais.

A presença desse profissional contribuiu para ampliar as condições de participação do público, reafirmando que a cultura deve ser um espaço de encontro, pertencimento e inclusão.

Concluído com sucesso em agosto de 2026, o projeto deixa como resultado a valorização do forró pé de serra e o fortalecimento dos vínculos entre cultura, memória e comunidade.

Mais do que apresentações musicais, “Sons do Seringal: Encontro de Gerações ao Som do Forró” reafirma a música como instrumento de preservação da memória cultural e de aproximação entre gerações.

Ficha técnica

Projeto: Sons do Seringal: Encontro de Gerações ao Som do Forró

Grupo: Grupo Cultural Baile no Seringal

Proponente: Gilberto Paes Pereira

Municípios contemplados: Plácido de Castro e Bujari – Acre

Conclusão: Agosto de 2026

Fomento: Fundo Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – Edital de Arte e Patrimônio nº 05/2025

Fundação: Fundação de Cultura Elias Mansour

Músicos:

Junior Balla Jr. – guitarra e voz

Sanfona – acordeon e voz: A CONFIRMAR

Maurício – triângulo

Gilberto Paes Pereira – zabumba e produção

Intérprete de Libras