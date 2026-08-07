Dados mostram que 237 pessoas foram registradas como desaparecidas em 2026

Média representa cerca de 1,3 desaparecimento por dia quando considerados os 181 dias entre janeiro e junho. —Foto: Reprodução

O Acre registrou 237 casos de pessoas desaparecidas nos primeiros seis meses de 2026, segundo dados do painel do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O levantamento aponta que, em média, o estado teve mais de um desaparecimento registrado a cada dois dias no período.

A média representa cerca de 1,3 desaparecimento por dia quando considerados os 181 dias entre janeiro e junho. A taxa estimada pelo sistema é de 53,39 desaparecimentos para cada 100 mil habitantes.

Os números mostram ainda uma alta em relação ao mesmo período de 2025. A variação registrada pelo painel foi de 28,8% no comparativo entre os dois anos.

O mês com maior número de registros em 2026 foi abril, com 48 desaparecimentos, seguido por maio (44) e fevereiro (43). Já janeiro e junho tiveram 33 casos cada, enquanto março contabilizou 36 ocorrências.

Homens e adultos são maioria

Do total de pessoas desaparecidas no Acre neste ano, 144 eram homens, enquanto 79 eram mulheres. Em 14 casos, o sexo da vítima não foi informado.

A maior parte dos registros envolve pessoas com mais de 18 anos, que somam 155 casos. Entre crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, foram registrados 67 desaparecimentos. Outros 15 registros não tinham informação sobre a idade.

Acre aparece entre os menores números absolutos do país

Apesar do crescimento percentual, o Acre está entre os estados com menor quantidade absoluta de desaparecimentos no levantamento nacional. São Paulo lidera a lista, com 10.449 registros, seguido por Minas Gerais (4.864) e Rio Grande do Sul (3.933).

Na região Norte, os maiores números aparecem no Pará, com 847 casos, seguido de Rondônia (501) e Amazonas (474). O Acre aparece com 237 registros no período analisado.

Os dados do Sinesp são alimentados pelas informações repassadas pelos estados e pelo Distrito Federal e reúnem registros oficiais de pessoas desaparecidas comunicados às forças de segurança.