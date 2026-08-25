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Apoiadores de Mailza e Alan realizam bandeiraço antes de sabatina

Mobilização ocorreu antes de entrevistas com candidatos

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Apoiadores de Mailza e Alan realizam bandeiraço antes de sabatina
Bandeiraço antes da sabatina/Foto: Juan Diaz, ContilNet

A noite desta terça-feira foi marcada por intensa movimentação política nas ruas de Rio Branco, tendo como ponto o entorno da TV Rio Branco, emissora que realiza uma sabatina com os candidatos ao Palácio Rio Branco.

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Apoiadores da candidata a reeleição, Mailza Assis (Progressistas), e do senador e candidato ao governo do Estado, Alan Rick (Republicanos) tomaram as calçadas e canteiros próximos à emissora para realizar um bandeiraço.

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Com bandeiras coloridas, jingles em carros de som, militantes dos dois grupos políticos marcaram presença na chegada para o debate.

A sabatina terá presença de Mailza, Alan, Thor Dantas, Tião Bocalom e Eudo Raffael será transmitida no canal 8.1, da TV Rio Branco. O programa também conta com participação do ContilNet Notícias.

VEJA FOTOS: 

Bandeiraço antes da sabatina/Foto: Juan Diaz, ContilNet
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