Bocalom chegou primeiro à sabatina da TV Rio Branco/Foto: Juan Diaz, ContilNet

O candidato ao governo do Acre pelo PSDB, Tião Bocalom, foi o primeiro postulante a chegar à sabatina promovida pela TV Rio Branco nesta terça-feira (25). Ele estava acompanhado da esposa, Kelen Bocalom, e falou ao ContilNet sobre as expectativas para o encontro com os demais candidatos.

Bocalom destacou a importância da imprensa na apresentação das propostas e afirmou que pretende defender durante a campanha o projeto que chama de “produzir para empregar”, bandeira que, segundo ele, vem sendo apresentada desde suas primeiras disputas pelo governo.

“É sempre bom quando se tem esse tipo de ação da imprensa, no sentido de dar aos candidatos a possibilidade de cada um apresentar aquilo que pensa para o Acre”, afirmou.

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O candidato disse que parte das propostas de seu plano de governo já foi colocada em prática durante suas gestões como prefeito de Acrelândia e de Rio Branco. Para ele, a experiência acumulada na administração dos dois municípios é um diferencial na disputa pelo governo estadual.

“Nosso projeto não é um projeto de que estamos pensando em fazer. Parte do nosso plano de governo são coisas que nós já executamos na prefeitura de Acrelândia e executamos na prefeitura de Rio Branco”, declarou.

Bocalom também relatou um episódio ocorrido na chegada à emissora. Segundo ele, uma criança aguardava sua chegada para tirar uma fotografia e o encontro o deixou emocionado.

“Quando a gente vê as crianças se interessando por alguma coisa, porque aquela coisa é pura, não é de mentira, de enganar, de enrolar”, disse.

Na avaliação do candidato, o Acre precisa de uma gestão com maior rigor sobre as contas públicas para garantir recursos para áreas como saúde, educação e infraestrutura.

“O Acre está precisando de alguém que assuma o governo e trate as finanças do Estado com muito rigor para que a gente possa ter o recurso necessário para a saúde, para a educação, para a infraestrutura e para desenvolver o Acre”, afirmou.

Bocalom também citou sua experiência anterior à política acreana e disse que trouxe do Paraná, onde viveu antes de se mudar para o Acre, conhecimentos de gestão e modelos de desenvolvimento que aplicou em Acrelândia.

“Mostramos lá em Acrelândia como é que se faz gestão pública de forma honesta, séria, gastando bem o dinheiro, com planejamento e dando os resultados que a iniciativa privada normalmente cobra”, afirmou.

Ao falar sobre sua passagem pela Prefeitura de Rio Branco, Bocalom afirmou que encontrou uma cidade com uma estrutura administrativa já em funcionamento e que seu trabalho foi dar novos rumos à gestão.

“Rio Branco hoje é outra, totalmente diferente. Hoje Rio Branco tem cara de capital”, disse.

O candidato encerrou destacando que a experiência acumulada ao longo das gestões municipais, somada ao conhecimento que afirma ter do estado, o coloca como uma das principais alternativas na disputa pelo governo.

“Tudo isso de experiência acumulada faz com que, com certeza, nós sejamos a melhor alternativa de governador para o nosso estado do Acre”, afirmou.