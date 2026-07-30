O tucano deu as boas-vindas ao aliado e disse que a campanha será conduzida com firmeza

Bocalom e Velloso selaram aliança/Foto: Matheus Mello/ContilNet

O pré-candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom (PSDB), e o deputado federal Eduardo Velloso (Solidariedade) oficializaram nesta quinta-feira (30) uma aliança para as eleições de 2026. O acordo consolida Velloso como o candidato ao Senado na chapa liderada por Bocalom e marca o rompimento do parlamentar com a base da governadora Mailza Assis.

Durante coletiva de imprensa, Bocalom afirmou que a composição fortalece o projeto político do grupo e destacou a relação de longa data com Velloso. Segundo ele, ambos mantiveram o compromisso firmado ainda no início das articulações eleitorais: um disputaria o Governo e o outro o Senado.

“Graças a Deus, agora, na reta final, o Eduardo, junto com a equipe dele, tomou a decisão de vir conosco. Isso fortalece a nossa candidatura ao governo e tenho certeza de que também fortalece a candidatura dele ao Senado”, afirmou.

O tucano deu as boas-vindas ao aliado e disse que a campanha será conduzida com firmeza.

“Aqui você está chegando em uma casa onde todo mundo é guerreiro. Ninguém pisa fofo. Ninguém vai ter vergonha de dizer que o senador é Eduardo Velloso. Você não envergonha ninguém e muito menos a nós”, declarou.

Bocalom também ressaltou que pretende contar com Velloso em Brasília para defender mudanças na legislação federal, principalmente na área da saúde. Ao citar a demora para a realização de exames, classificou como inadmissível que pacientes aguardem tanto tempo por atendimento.

“A gente precisa mudar isso. Não é justo ver pessoas esperando um ano por um exame e, quando chega a ligação, descobrir que aquele paciente já morreu”, disse.

Já Eduardo Velloso afirmou que a decisão foi resultado do diálogo dentro da federação formada por Solidariedade e PRD e disse acreditar que o projeto político liderado por Bocalom representa uma proposta de futuro para o Acre.

“Hoje é um dia especial na minha vida. Até a convenção é preciso dialogar, e foi isso que fizemos. Percebemos que o Produzir para Empregar é um projeto de futuro para o Estado do Acre”, afirmou.

O deputado destacou que a saúde continuará sendo sua principal bandeira na disputa pelo Senado. Ele citou ações desenvolvidas durante o mandato, como a implantação da ressonância magnética em Cruzeiro do Sul e no Alto Acre, a ampliação dos serviços de cardiologia e oftalmologia no interior, a instalação da câmara hiperbárica para pacientes diabéticos e a oferta de diálise domiciliar.

Velloso também defendeu investimentos em educação e habitação, lembrando a liberação de centenas de unidades habitacionais em parceria com governos e prefeituras.

Ao projetar um eventual governo de Bocalom, afirmou que pretende priorizar novos investimentos na rede estadual de saúde.

“Nós precisamos de um novo Hospital da Criança, de um hospital do idoso e de fortalecer a oncologia. Tenho certeza de que, unindo o Produzir para Empregar com o cuidado com a saúde, vamos fazer o Acre avançar”, declarou.

Ao encerrar o discurso, Velloso reafirmou apoio à candidatura de Bocalom ao Governo e elogiou a gestão do prefeito de Rio Branco.

“Estamos nesse projeto porque acreditamos no futuro do Acre. Pode contar comigo nessa caminhada. Essa chapa vai ser vencedora, se Deus quiser”, concluiu.