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Bocalom inaugura Comitê Central de campanha em Rio Branco

Evento reúne apoiadores e lideranças

Por Redação ContilNet
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Bocalom inaugura Comitê Central de campanha em Rio Branco
Bocalom inaugura espaço de campanha na capital/Foto: Reprodução

O candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, inaugura na noite desta quarta-feira (19) o Comitê Central de sua campanha, em Rio Branco. O ato acontece neste momento e reúne apoiadores, candidatos e lideranças políticas.

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O comitê está localizado na Rua Isaura Parente, próximo ao Elevado da AABB, na capital.

A inauguração ocorre após Bocalom cumprir agenda em Capixaba. Durante o dia, o candidato realizou visitas ao comércio e participou de encontros com lideranças locais.

Durante o ato, o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, também destacou a importância da mobilização em torno da candidatura de Bocalom e reforçou seu apoio ao projeto político apresentado pela coligação.

Mais informações em instantes.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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