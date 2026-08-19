Influenciadora mostrou a produção para a praia e comemorou o momento ao experimentar a peça após a perda de peso

Fábia Oliveira Após perder 112 kg, Thais Carla surge de maiô e celebra: “Tô gostosa”/Foto: Reprodução

Thais Carla celebrou uma nova fase ao mostrar aos seguidores um maiô dourado que comprou na Europa.

A influenciadora compartilhou o look nas redes sociais e brincou com a própria produção ao perceber que a peça, escolhida para usar na praia, serviu nela após a perda de 112 kg.

Exibiu o look

No vídeo, Thais aparece experimentando o maiô e uma saída de praia estampada, que também comprou na Europa. O acessório pode ser usado tanto como saia quanto como lenço na cabeça. Animada com o visual, ela mostrou diferentes formas de combinar a peça.

“Será que esse maiô europeu dá em mim? Let’s go!”, brincou a influenciadora logo no início da gravação. Em seguida, ela exibiu a produção e comemorou o resultado: “Meu Deus, eu tô me achando! Olha o que eu trouxe também: uma saída de praia, um lenço pra você botar na cabeça… Também lá da Europa que eu comprei, gente!”.

A influenciadora também brincou com o próprio corpo enquanto finalizava o look. “Vou passar um olhinho no meu corpo… pra ficar reluzente! Aí cês vão falar ‘tá balançando tudo’… Tá, gente, mas o importante é que eu tô gostosa, sempre! Olha, quem é ela?”, afirmou.

Depois de escolher os acessórios, Thais completou a produção com salto e óculos. “Gente, botei a saia assim, que eu achei mais bonito… com o meu saltinho… Agora eu vou botar o óculos. Me diz se essa mulher agora não veste um biquíni europeu? Foca em mim!”, declarou.

Bariátrica

A comemoração acontece após uma importante mudança na vida da influenciadora. Thais revelou recentemente que eliminou 112 quilos desde o início do tratamento e que atualmente está pesando 88 quilos.

Ela passou por uma cirurgia bariátrica no ano passado e vem compartilhando com os seguidores momentos dessa nova fase.

Além das mudanças relacionadas à saúde, Thais também enfrenta transformações na vida pessoal. No mês passado, ela anunciou o fim do casamento com Israel Reis, encerrando uma relação de 11 anos.

Veja o vídeo:

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles