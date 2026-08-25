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Cão farejador encontra mais de 4 kg de drogas em encomenda de adolescente

A ocorrência teve início durante uma fiscalização de rotina realizada pelos policiais em uma empresa de transporte do município

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Cão farejador encontra mais de 4 kg de drogas em encomenda de adolescente
Diante do flagrante, o menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá/Foto: Reprodução

Uma ação do Grupo de Operações com Cães (GOC), do 7º Batalhão da Polícia Militar, resultou na apreensão de mais de 4 quilos de entorpecentes e de um adolescente na manhã desta terça-feira (25), em Tarauacá, no interior do Acre.

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A ocorrência teve início durante uma fiscalização de rotina realizada pelos policiais em uma empresa de transporte do município. Durante a vistoria, o cão farejador da equipe sinalizou positivamente para uma caixa de papelão que havia sido enviada de Rio Branco e estava endereçada em nome de terceiros.

Enquanto os policiais realizavam a inspeção do volume, um adolescente entrou no estabelecimento e afirmou ao atendente ser o verdadeiro proprietário da encomenda. Diante da situação, os militares abriram a caixa e encontraram quatro tabletes contendo substâncias ilícitas.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 2,121 quilos de uma substância análoga à cocaína e 2,167 quilos de skunk, totalizando 4,288 quilos de drogas.

Questionado pelos policiais, o adolescente admitiu que tinha conhecimento do conteúdo da encomenda, assumiu a propriedade dos entorpecentes e relatou que já havia realizado o transporte de drogas em outras ocasiões.

Diante do flagrante, o menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

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