O motivo da renúncia não foi informado nos dados públicos consultados pela Justiça Eleitoral

Médico disputava o cargo pelo Republicanos/Foto: Reprodução

Conhecido por atender influenciadoras e personalidades no Acre, o cirurgião plástico Guido Vilhamor desistiu da candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026. Filiado ao Republicanos, partido do senador Alan Rick, candidato ao governo do Estado, o médico chegou a registrar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas apresentou posteriormente o pedido de renúncia e já aparece como INAPTO no sistema da corte.

A desistência encerra a participação de Guido na disputa deste ano antes mesmo do início da votação. O motivo da renúncia não foi informado nos dados públicos consultados pela Justiça Eleitoral.

Durante o período em que esteve oficialmente na disputa, o médico declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 4.286.345,12.

Entre os bens informados estão veículos de alto valor, imóveis, participação empresarial, aplicações financeiras e uma construção em andamento.

O item de maior valor declarado é uma construção localizada no Residencial Recanto Verde, avaliada em R$ 2.102.997,72. O candidato também declarou dois terrenos, avaliados em R$ 320 mil e R$ 322.501,70.

Na relação de veículos aparecem um Toyota Corolla A Premium H, de R$ 189.344,08; um Mercedes-Benz CLA200 AMG Line, avaliado em R$ 275,5 mil; um BYD Dolphin GS 180EV elétrico, de R$ 152.108; e um Land Rover Evoque P250, declarado por R$ 380 mil.

Guido também informou possuir R$ 378.773,62 em aplicação de renda fixa e R$ 150 mil referentes a quotas ou quinhões de capital na empresa G.W. Vilhamor Junior.

Além disso, declarou R$ 15.120 em um consórcio não contemplado da Caixa Econômica Federal.

A candidatura de Guido Vilhamor fazia parte da chapa do Republicanos nas eleições deste ano. Com a renúncia, o partido deverá seguir os procedimentos eleitorais para atualização da composição da lista de candidatos à Assembleia Legislativa.

O médico ganhou notoriedade no Acre por atuar na área de cirurgia plástica e por atender figuras conhecidas nas redes sociais. A entrada na política representava sua estreia em uma disputa eleitoral.