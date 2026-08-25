25/08/2026
ContilNet Notícias Logo
25/08/2026
ContilPop
Cidade de 3 mil habitantes paga R$ 900 mil por show de Ana Castela
Filipe Ret fecha acordo e encerra processo por ataques virtuais contra fã
Bianca Andrade desabafa sobre origem na periferia e cobrança profissional
Anitta surge com camisa da Grande Rio e grava samba em meio a rumores
Influenciadora vai ao hospital após tentar tatuar sardas no rosto em casa
Nasce Marina, segunda filha dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões
Adam Scott relata bastidores e emoção no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce
Ancine concede registro a ‘Dark Horse’, cinebiografia de Jair Bolsonaro
Sheron Menezzes encanta fãs com visual musculoso na academia; veja
Ana Castela receberá R$ 850 mil via emenda do PL após fazer o 22

Mais de mil acreanos pediram permissão para votar em outros estados

O voto em trânsito é válido apenas para Rio Branco, única cidade do Acre com mais de 100 mil eleitores

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mais de mil acreanos pediram permissão para votar em outros estados
Voto em trânsito foi solicitado por mais de 700 pessoas no Acre — Foto: Fábio Pozzebom / Agência Brasil

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que, pelo menos, 736 eleitores fizeram pedidos para votar no Acre na modalidade voto em trânsito e 1.384 pessoas do Acre pediram voto em trânsito para outras unidades da federação.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A modalidade permite que os eleitores que estejam ausentes de sua cidade de origem no dia da votação, possa votar em outra cidade.

De acordo com o TSE, o voto em trânsito é válido apenas para Rio Branco, única cidade do Acre com mais de 100 mil eleitores. Eleitores que pediram voto em trânsito com origem para o Acre somam 3.938, sendo acessibilidade (7); eleitor convocado (2.233); indígenas e quilombolas (4); Justiça Eleitoral (33); militar em serviço (268); preso provisório (7); situação de rua (2) e voto em trânsito (1.384).

Votos em trânsito com o Acre como origem/Fonte: TSE

Os dados foram consultados pelo ContilNet na tarde desta terça-feira (25) e estão disponíveis na página do TSE.

Os dados mostram, ainda, que 3.299 pessoas do Acre fizeram pedidos de transferência temporária de voto. Os tipos de transferência que o TSE mostra são acessibilidade (5); eleitor convocado (2.249); indígenas e quilombolas (4); Justiça Eleitoral (33); militar em serviço (272) e voto em trânsito, somando 3.299.

Votos em trânsito com o Acre como destino/Fonte: TSE

O prazo para pedido de voto em trânsito foi encerrado na última quinta-feira (20).

Como funciona o voto em trânsito?

Se você é do Acre e estiver em outro estado (ou vice-versa) poderá votar apenas para Presidente da República.

Se o seu título é de um município do Acre e estiver em Rio Branco, poderá votar para todos os cargos.

A diferença entre origem e destino diz respeito ao local de votação. A origem é o município onde a pessoa possui inscrição eleitoral definitiva, já o destino é a cidade que o eleitor escolheu para votar neste pleito.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.