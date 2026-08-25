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Apoiadores de Bocalom chegam à sede da TV Rio Branco antes de sabatina

Bocalom destacou a importância da imprensa na apresentação das propostas

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Apoiadores de Bocalom chegam à sede da TV Rio Branco antes de sabatina
Apoiadores do Bocalom/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Os apoiadores do candidato ao governo do Acre, Tião Bocalom (PSDB), também marcaram presença em frente à TV Rio Branco, na capital acreana.

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No local, apoiadores de Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) também fazem bandeiraço em apoio aos candidatos.

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ContilNet transmite sabatina com candidatos ao Governo; assista aqui

Bocalom foi o primeiro candidato a chegar na sede da TV para a sabatina que acontece na noite desta terça-feira (25), no canal 8.1.

Apoiadores de Bocalom em frente a TV Rio Branco/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Ele estava acompanhado da esposa, Kelen Bocalom, e falou ao ContilNet sobre as expectativas para o encontro com os demais candidatos.

Apoiadores de Bocalom em frente a TV Rio Branco/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Bocalom destacou a importância da imprensa na apresentação das propostas e afirmou que pretende defender durante a campanha o projeto que chama de “produzir para empregar”, bandeira que, segundo ele, vem sendo apresentada desde suas primeiras disputas pelo governo.

“É sempre bom quando se tem esse tipo de ação da imprensa, no sentido de dar aos candidatos a possibilidade de cada um apresentar aquilo que pensa para o Acre”, afirmou.

Veja o vídeo:

 

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