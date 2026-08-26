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Acre foge da regra e tem uma das menores taxas de votos nulos para o Senado

O estado aparece com uma das menores taxas de votos inválidos em 2022 e 2018

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Acre foge da regra e tem uma das menores taxas de votos nulos para o Senado
Acre tem uma das menores taxas de votos inválidos/Foto: Reprodução

A disputa pelas vagas no Senado Federal apresenta um dado diferente dos outros cargos: a porcentagem de votos nulos. Um levantamento da Folha de S. Paulo mostra que em 2022, foram 18,7% de votos inválidos, número superior à dos cargos de deputado federal (10,5%), estadual (10,9%), governador (11,9%) e presidente (4,41% no primeiro turno).

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No entanto, os dados são diferentes no Acre. O estado aparece com uma das menores taxas de votos inválidos em 2022 e 2018, quando os eleitores também deviam escolher dois nomes ao Senado.

O levantamento do site destaca que em 2022, o estado com menor percentual de votos inválidos foi o Acre, com 9,5%, atrás apenas do Amapá (7,3%) e na frente do Amazonas (10,3%). Na outra ponta, os estados com maior taxa foram Rio de Janeiro (33,3%), Mato Grosso (31,2%) e Pernambuco (22%).

Em 2028, o Acre aparece novamente, desta vez com a menor taxa do país, com 10,3%, seguido do Amazonas (15,9%) e Roraima (11,7%). No topo do ranking estavam Pernambuco (38,3%), São Paulo (32,4%) e Amapá (31,8%).

Quem disputa vaga ao Senado pelo Acre em 2026?

Oito candidatos disputam as duas vagas do Acre no Senado Federal nas eleições de 2026. A lista reúne parlamentares com mandato, ex-governadores, uma ex-deputada federal, além de representantes da advocacia e da educação.

Diferentemente da eleição de 2022, cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado neste ano. 

Veja, em ordem alfabética, quem são os candidatos:

  • Dr. Júnior Feitosa (DC)
  • Eduardo Velloso (Solidariedade)
  • Gladson Camelí (PP)
  • Jorge Viana (PT)
  • Mara Rocha (Republicanos)
  • Marcio Bittar (PL)
  • Petecão (PSD)
  • Professor Inácio Moreira (PSOL)

Pesquisa Data Control

A corrida pelas duas vagas do Acre no Senado apresenta diferentes cenários conforme o eleitor é questionado sobre seu primeiro ou segundo voto. Os números fazem parte de levantamento do Instituto Data Control divulgado nesta segunda-feira (24), que ouviu eleitores de 20 municípios acreanos.

LEIA TAMBÉM: Gladson e Márcio Bittar lideram nova pesquisa ao Senado do Acre

Considerando conjuntamente as duas escolhas feitas pelo eleitor, Gladson Cameli (PP) aparece com 22,05% das intenções. Marcio Bittar (PL) vem logo depois, com 19,15%. Jorge Viana (PT) registra 13,60%, enquanto Mara Rocha (Republicanos) soma 11,20%.

O levantamento também aponta Sérgio Petecão (PSD), com 7,90%, Eduardo Veloso (Solidariedade), com 5,10%, Junior Feitosa (DC), com 1,35%, e Inácio Moreira (PSOL), com 0,90%.

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