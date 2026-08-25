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Em entrevista, conselheira revela salário de R$ 50 mil no Acre: “Vive muito bem”

Naluh contou que estava em Curitiba a trabalho para participar de um seminário

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Em entrevista, conselheira revela salário de R$ 50 mil no Acre: “Vive muito bem”
Naluh contou que estava em Curitiba a trabalho para participar de um seminário/Foto: reprodução

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Naluh Gouveia, protagonizou uma abordagem descontraída em um aeroporto ao ser entrevistada pelo criador de conteúdo Leonardo Gualdezi. O encontro foi registrado em vídeo e compartilhado no Instagram.

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Durante a conversa, Naluh contou que estava em Curitiba a trabalho para participar de um seminário. Questionada sobre sua atuação profissional, afirmou ser servidora do Tribunal de Contas do Acre e disse estar há 18 anos no cargo.

O assunto logo chegou à remuneração. Ao ser perguntada se o cargo “paga bem”, Naluh respondeu que sim e, na sequência, declarou receber atualmente “uns R$ 50 e poucos mil”. Quando Gualdezi quis saber se era possível viver bem no Acre com esse valor, ela respondeu: “Muito bem”.

A conversa também passou pela trajetória pessoal da conselheira. Naluh afirmou estar realizada com a vida e contou que tem duas filhas e cinco netas.

Ao falar sobre o serviço público, ela defendeu que quem ocupa uma função pública precisa ter responsabilidade com os recursos da população.

“Se você tem a consciência de que você paga com dinheiro público e tem que respeitar o dinheiro público. E antes de tudo, você servir o público. Porque o servidor público tem essa missão de servir ao público”, disse.

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Após o criador de conteúdo comentar que o país estaria melhor “se todo político pensasse assim”, Naluh ampliou a crítica e disse acreditar que a responsabilidade também passa pela população.

“Eu penso que todo cidadão, não só os políticos. Porque, se tem político sem-vergonha, é porque tem parte do povo que é sem-vergonha e elege”, declarou.

No fim da conversa, a conselheira falou sobre sua relação com o Acre. Naluh disse gostar de viajar e afirmou já conhecer todo o Brasil, mas descartou deixar definitivamente o estado.

Questionada se trocaria o Acre por alguma outra cidade brasileira, respondeu sem hesitar: “Não. É passear em todos os cantos e morar no Acre”.

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