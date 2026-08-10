Gestão municipal já projeta novos desafios para os próximos ciclos de avaliação. — Foto: Reprodução

A Escola Municipal Arthur Maia conquistou o 1º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) entre as escolas da rede municipal de Cruzeiro do Sul, com nota 6,3 na avaliação realizada com estudantes do 5º ano do ensino fundamental. O resultado foi celebrado na manhã desta segunda-feira, 10, pelo prefeito Zequinha Lima, que visitou a unidade acompanhado da equipe da Secretaria Municipal de Educação.

Durante a visita, o prefeito parabenizou a gestão da escola, os professores, servidores, alunos e pais pelo resultado alcançado e destacou que o desempenho é fruto de um trabalho construído ao longo dos anos.

“É um momento de celebrar e comemorar o resultado do Ideb. As notas foram boas e todas as escolas de Cruzeiro do Sul cresceram e melhoraram a performance. Isso é resultado de um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo. Quero agradecer à equipe da Secretaria Municipal de Educação, aos gestores, professores, alunos e aos pais. Uma boa escola se faz com a comunidade envolvida”, destacou Zequinha Lima.

O prefeito também ressaltou que o resultado aumenta o compromisso da gestão municipal com a educação e que o desafio agora é manter e ampliar os índices alcançados.

“Permanecer onde estamos também é um desafio, porque não é fácil se manter nesse nível. Mas vamos continuar trabalhando com a equipe da Secretaria e das escolas para que, a cada avaliação, possamos melhorar cada vez mais. Quem ganha com isso é a qualidade do ensino e os nossos alunos, que saem da escola sempre aprendendo mais”, afirmou.

Trabalho contínuo para melhorar os resultados

A secretária municipal de Educação, Rosa Lebre, explicou que o resultado é consequência de um trabalho de acompanhamento realizado pela Secretaria desde 2025, envolvendo formação de professores, aplicação de simulados e análise dos resultados para identificar as principais dificuldades dos estudantes.

“Desde 2025, estamos fazendo um trabalho de acompanhamento e formação com os professores em relação ao Ideb. Preparamos materiais, enviamos para as escolas e nossos assessores realizavam avaliações e simulados para identificar onde era preciso melhorar. Depois, junto com as equipes das escolas, analisávamos os resultados e apontávamos os pontos que precisavam ser trabalhados”, explicou.

Segundo Rosa Lebre, a Escola Arthur Maia alcançou a melhor nota entre as unidades municipais, com 6,3. Ao todo, seis escolas da rede municipal alcançaram resultado acima da média nacional, que foi de 6,0. Além disso, todas as escolas municipais apresentaram crescimento no Ideb, com avanço de 16,7% em relação ao resultado de 2023.

A secretária ressaltou ainda que o Ideb considera diferentes aspectos da educação, incluindo o desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, além de indicadores relacionados à aprovação e permanência dos alunos na escola.

A avaliação é aplicada por equipes externas às escolas e, no ensino fundamental, contempla estudantes do 5º e, onde há essa etapa, do 9º ano.

Resultado é fruto de construção coletiva

Para a gestora da Escola Municipal Arthur Maia, Sara Rosa, o primeiro lugar entre as escolas municipais é resultado do trabalho coletivo desenvolvido pela comunidade escolar.

“Esse resultado é coletivo. Ele não aconteceu somente no momento em que a prova foi realizada. É uma construção dos professores dos anos anteriores, trabalhando com os alunos as temáticas que poderiam cair na avaliação, com o comprometimento de cada professor e, sobretudo, dos nossos protagonistas, que são os alunos e realizaram a prova”, afirmou.

A gestora destacou que o objetivo da escola nunca foi apenas alcançar o primeiro lugar, mas melhorar o desempenho em relação às avaliações anteriores.

“O nosso objetivo sempre foi melhorar a nossa nota comparada à nota anterior. Nessa tentativa de fazer uma nota melhor, conseguimos ficar em primeiro lugar entre as escolas municipais”, disse Sara Rosa.

Com o resultado, a gestão municipal já projeta novos desafios para os próximos ciclos de avaliação, buscando manter o crescimento e ampliar ainda mais a qualidade da educação oferecida aos estudantes da rede municipal.