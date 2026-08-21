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Especial de rock, roda de samba e mais! Saiba como curtir o fim de semana com o Giro Cultural

Karaokê, pagode e outras atrações também são opções de lazer e diversão deste final de semana

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Para quem gosta, em Rio Branco tem opção de pagode neste fim de semana
Para quem gosta, em Rio Branco tem opção de samba neste fim de semana/Foto: Reprodução

Mais uma semana finalizando e você está pensando no que vai fazer pra curtir os dias de descanso? O ContilNet separou várias opções pra você desestressar com mais um Giro Cultural.

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SEXTA-FEIRA

CASA DO RIO

Sexta-feira tem sertanejo, brega e muito forró na Casa do Rio! Dia 21 de agosto, a partir das 17h, quem comanda o som é a dupla Alisson & Jairo! E para deixar a sexta ainda melhor, tem promoção das 17h às 20h: Antárctica por R$ 9,99; Caipirinha em dobro; e Heineken por R$ 16,99.

STUDIO BEER

Dia 21, a partir das 23h, o Studio Beer recebe uma noite pra quem sente saudade daquele rock nacional que marcou os anos 2000 e 2010! ESPECIAL NX ZERO com ingressos antecipados R$ 25,00.

BECO DO CACHORRO

Samba do Cachorro é nessa sexta! O melhor samba de rua vem com mais qualidade de som, bares e cerveja gelada! Te aguardo, mas vc nao é obrigado a vir! Agradecemos o carinho. 

PARKIPÊ

Nesta sexta, 21 de agosto, o Parkipê Conveniência recebe Jhonatan Moral + Thalles e Thiago pra começar o fim de semana daquele jeito! ENTRADA LIBERADA! Chopp Brahma por R$ 7,99 até 21h; Combo Old Parr + 4 Red Bull + água de coco por R$ 250 até 21h; e frango com fritas R$ 34,99 a partir das 17h.

TORRESMOFEST

Chegou o TorresmoFest – Edição Especial Lendas do Rock Rio Branco! O Via Verde Shopping vai tremer com o maior festival gastronômico do Brasil! Acontece entre 20 a 23 de agosto, das 12h às 23h. A entrada é gratuita.

SÁBADO

CASA DO RIO

Dia 22 de agosto, partir das 16h30, a beira do rio vai ganhar aquele clima gostoso de samba, encontro e alegria! Camile Castro chega com uma roda de samba especial, recebendo convidados para deixar essa tarde ainda mais inesquecível.

STUDIO BEER

No dia 22 de agosto, sábado, a banda Excomungado ft. TadalaBoys estará nos palcos da Studio Beer para um inesquecível especial Los Hermanos, com um repertório que passeia por todos álbuns da banda! O show se inicia às 23hrs e conta com a abertura da cantora Elis Craveiro! Ingressos na pré-venda por R$25 e ingressos na bilheteria por R$40. Mais informações no número (68) 9979-7300.

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