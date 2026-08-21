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Sesacre faz alerta de baixa vacinação em gestantes contra a Covid-19 no Acre

Apenas dois dos 22 municípios atingiram a meta de imunização no período

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Diabetes retarda recuperação da Covid-19 e eleva risco cardiovascular, aponta estudo
Rio Branco registrou 50,8% de adesão, enquanto Porto Acre teve o menor índice do Estado, com 4,9%./ Foto: Reprodução

Enquanto a rede pública de saúde mobiliza os municípios do Acre para a atualização do esquema vacinal, o balanço epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) acendeu um sinal de alerta sobre a imunização das grávidas. No primeiro semestre de 2026, pouco mais de um terço das gestantes do Estado recebeu a dose de reforço contra a Covid-19.

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O Boletim Informativo nº 003/2026 aponta que, entre janeiro e junho, a taxa de vacinação contra a Covid-19 nesse público ficou em 34,86%. O índice é consideravelmente inferior ao objetivo fixado pelas autoridades sanitárias, que prevê a proteção de 90% das gestantes. Durante os seis meses analisados, apenas 2.323 das 6.664 mulheres previstas foram vacinadas.

O relatório técnico classifica o quadro do Estado como “extremamente preocupante”, lembrando que a recomendação do Ministério da Saúde orienta a aplicação de uma dose de reforço a cada nova gestação para proteger o bebê e a mãe.

A baixa procura pelo reforço contra o coronavírus contrasta com o desempenho de outros imunizantes aplicados no período gestacional.

No mesmo intervalo de seis meses, a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) atingiu 76,87% de cobertura, com 5.006 doses aplicadas. A vacina dTpa (que protege contra difteria, tétano e coqueluche) registrou taxa de 74,55%, totalizando 4.968 atendimentos em todo o Estado.

O balanço oficial indica que somente duas cidades do Acre ultrapassaram o parâmetro de 90% estabelecido pela avaliação sanitária. Por apresentarem metas proporcionais ajustadas ao fluxo local, Jordão e Santa Rosa do Purus superaram o percentual estipulado, registrando 158,33% e 175,93% de cobertura acumulada, respectivamente.

Na capital, Rio Branco — cidade que concentra a maior população de grávidas do levantamento —, a adesão chegou a 50,83%. Das 2.341 gestantes previstas para a vacinação no município, 1.190 receberam o imunizante.

A situação é mais severa no interior do Estado, onde diversos municípios mantiveram índices abaixo dos 25%:

  • Porto Acre: 4,90% (7 doses de 143 estipuladas)

  • Brasiléia: 9,24%

  • Cruzeiro do Sul: 10,34%

  • Sena Madureira: 10,56%

  • Senador Guiomard: 12,33%

  • Feijó: 12,34%

  • Epitaciolândia: 13,84%

  • Mâncio Lima: 14,04%

  • Plácido de Castro: 15,97%

  • Rodrigues Alves: 17,19%

  • Tarauacá: 21,90%

A aplicação das doses contra a Covid-19 continua disponível gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde dos 22 municípios acrianos. Para receber a vacina, as gestantes devem apresentar a caderneta de acompanhamento do pré-natal e documento pessoal.

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