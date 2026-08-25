Trio teria confundido o endereço durante uma suposta disputa de terras e ameaçado o policial penal e familiares

Momento da prisão/Foto: ContilNet

Três homens identificados como L.R.C., de 22 anos; K.B.A., de 32; e M.R.C.P., de 38 anos, foram presos na noite desta terça-feira (25), após invadirem, por engano, a residência de um policial penal e fazerem ameaças de morte contra ele e seus familiares. O caso aconteceu no km 15 do Ramal da Cachoeira, com acesso pelo km 55 da Rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, os três suspeitos chegaram ao local em duas motocicletas, sendo uma Honda Titan 125, de cor preta, e uma Honda Fan, de cor cinza. Os criminosos não estavam armados. Após invadirem a residência, eles teriam começado a fazer ameaças contra o policial penal e seus familiares.

Ainda conforme o relato, os suspeitos teriam ameaçado cortar o pescoço do agente, de sua esposa e de sua filha.

Ao perceber a ação, o policial penal foi até um dos quartos da residência, pegou sua pistola e conseguiu render os três homens. Em seguida, eles foram algemados e permaneceram no local até a chegada de equipes da Polícia Militar e da Polícia Penal.

Durante a abordagem, os suspeitos teriam informado que foram até a região por causa de uma disputa de terras. No entanto, o endereço que procuravam pertenceria a um vizinho do policial penal, e não ao agente de segurança que acabou sendo alvo da invasão.

Após a chegada do reforço policial, os três homens foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco. As duas motocicletas utilizadas pelos suspeitos também foram apreendidas e encaminhadas à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Os envolvidos deverão responder, em tese, pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e possível participação em organização criminosa.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da invasão, as ameaças e a motivação da ação.