Thor defendeu ainda o aprofundamento das discussões sobre pagamento por serviços ambientais

Candidato Thor Dantas durante sabatina/Foto: Juan Diaz, ContilNet

O candidato ao governo do Acre pelo PSB, Thor Dantas, afirmou nesta terça-feira (25), durante a sabatina da TV Rio Branco, que o Estado atravessa uma crise econômica e de desenvolvimento “raramente vista”. Segundo ele, a falta de oportunidades estaria levando acreanos a deixar o estado.

“Eu não acho que a fotografia hoje é boa, não. Eu acho que a fotografia é muito ruim. Nunca se viu tanta gente indo embora do Acre por falta de oportunidade”, declarou.

Thor afirmou que o estado já passou por períodos de crescimento econômico e social mais expressivos e defendeu a necessidade de diversificar a base produtiva acreana.

“O nosso Acre agora está numa crise econômica, numa crise de desenvolvimento raramente vista. Eu acho que a gente teve ciclos de crescimento econômico e social no Acre muito maiores em tempos anteriores do que a gente está vendo agora”, disse.

Durante a resposta, o candidato também rejeitou a ideia de que preservação ambiental e desenvolvimento econômico sejam objetivos incompatíveis. Para ele, a floresta deve ser tratada como um ativo econômico e integrada à estratégia de desenvolvimento do estado.

“Não há contradição alguma entre a preservação e desenvolvimento. Essa é uma falsa divisão que se impõe nesse debate. Na verdade, essas duas coisas andam absolutamente juntas”, afirmou.

Thor citou atividades como pecuária, agricultura, extrativismo, produção de café e coleta de frutas como setores que poderiam compor uma economia mais diversificada.

“Uma economia forte precisa de uma base diversificada”, afirmou.

O candidato também relacionou a preservação da floresta amazônica à produção agrícola de outras regiões do país. Segundo ele, a manutenção da floresta é importante para garantir a disponibilidade de água utilizada na irrigação do Centro-Oeste brasileiro.

“Sem essa floresta não há água para irrigar o Centro-Oeste do Brasil”, declarou.

Thor defendeu ainda o aprofundamento das discussões sobre pagamento por serviços ambientais. Para ele, a importância da preservação ambiental precisa ser convertida em valor econômico.

“Se é importante para o mundo a preservação ambiental, e ela é de fato, do ponto de vista científico, a gente tem que precificar isso”, disse.

Ao final, o candidato afirmou que pretende combinar desenvolvimento econômico e preservação ambiental caso seja eleito.

“Nós vamos desenvolver o Acre com preservação e não há dificuldade alguma nessa equação”, concluiu.

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