A ansiedade e a animação tomaram conta do Parque de Exposições

Fãs aguardam início de show na Expoacre/Foto: ContilNet

Públicos de diversos municípios acreanos se deslocaram até a capital para garantir um bom lugar e acompanhar de perto a apresentação do cantor Wesley Safadão, nesta quarta-feira (05).

“Aguardar por uma apresentação de Wesley Safadão é sempre motivo de grande satisfação e alegria. Estou ansiosa para cantar com ele”, destacou a a fã Paulo Bronze sobre a contagem regressiva para o início da performance.

Entre os fãs que chegaram cedo na entrada do espaço para garantir a proximidade com o palco, o clima era de celebração coletiva e expectativas elevadas para o repertório da noite.

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