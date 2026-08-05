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Fãs chegam cedo para garantir lugar no show de Wesley Safadão na Expoacre

A ansiedade e a animação tomaram conta do Parque de Exposições

Por Redação ContilNetAtualizado
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Fãs chegam cedo para garantir lugar no show de Wesley Safadão na Expoacre
Fãs aguardam início de show na Expoacre/Foto: ContilNet

Públicos de diversos municípios acreanos se deslocaram até a capital para garantir um bom lugar e acompanhar de perto a apresentação do cantor Wesley Safadão, nesta quarta-feira (05).

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“Aguardar por uma apresentação de Wesley Safadão é sempre motivo de grande satisfação e alegria. Estou ansiosa para cantar com ele”, destacou a a fã Paulo Bronze sobre a contagem regressiva para o início da performance.

Fãs aguardam início de show na Expoacre/Foto: ContilNet

Entre os fãs que chegaram cedo na entrada do espaço para garantir a proximidade com o palco, o clima era de celebração coletiva e expectativas elevadas para o repertório da noite.

Veja o vídeo:


 

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