Em lançamento de campanha, Gladson chama Nicolau de irmão e destaca parceria

Gladson destaca parceria com Nicolau/Foto: ContilNet

Durante o evento de lançamento oficial da campanha de Nicolau Júnior, o ex-governador e candidato ao Senado, Gladson Camelí (PP), elogiou Nicolau e relembrou a parceria durante o mandato.

“Irmão, deputado Nicolau Júnior, em todos os momentos que você teve na presença do Poder Legislativo, você sempre se colocou à disposição para trabalhar em parceria com o Poder Executivo, para que juntos, pudéssemos diminuir as diferenças, convocar quem fez concurso público, chamar cadastro de reserva”, disse.

LEIA TAMBÉM:

Gladson também lembrou sobre o prato extra na Educação. “Fazer que cada pai não pagasse mais o fadamento e tornasse que o ensino público se equiparasse ao ensino particular”, destacou.

Para Gladson, a relação de confiança e o alinhamento de propósitos com o Parlamento continuam sendo os pilares para garantir o desenvolvimento e a justiça social no Acre.