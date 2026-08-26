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Em lançamento de campanha, Gladson chama Nicolau de irmão e destaca parceria

Ex-governador relembra ações conjuntas

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Em lançamento de campanha, Gladson chama Nicolau de irmão e destaca parceria
Gladson destaca parceria com Nicolau/Foto: ContilNet

Durante o evento de lançamento oficial da campanha de Nicolau Júnior, o ex-governador e candidato ao Senado, Gladson Camelí (PP), elogiou Nicolau e relembrou a parceria durante o mandato.

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“Irmão, deputado Nicolau Júnior, em todos os momentos que você teve na presença do Poder Legislativo, você sempre se colocou à disposição para trabalhar em parceria com o Poder Executivo, para que juntos, pudéssemos diminuir as diferenças, convocar quem fez concurso público, chamar cadastro de reserva”, disse.

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Gladson também lembrou sobre o prato extra na Educação. “Fazer que cada pai não pagasse mais o fadamento e tornasse que o ensino público se equiparasse ao ensino particular”, destacou.

Para Gladson, a relação de confiança e o alinhamento de propósitos com o Parlamento continuam sendo os pilares para garantir o desenvolvimento e a justiça social no Acre.

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