Pesquisa Delta divulgada nesta quarta-feira (26) mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro como principal força eleitoral entre os eleitores do Acre na disputa pela Presidência da República. Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 50,80% das intenções de voto, quase o dobro do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 26,64%.
Os números foram divulgados pela TV Gazeta durante o programa Gazeta Alerta, de maior audiência da emissora, e mostram uma vantagem de 24,16 pontos percentuais de Flávio sobre Lula no eleitorado acreano.
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O levantamento também apresenta outros nomes que aparecem na corrida presidencial, mas com percentuais inferiores aos dos dois líderes. A pesquisa foi realizada pela Delta entre os dias 20 e 24 de agosto e ouviu 1.006 eleitores em 18 municípios do Acre.
O cenário revela uma forte preferência do eleitorado acreano pelo nome do PL na disputa nacional. Flávio Bolsonaro ultrapassa a marca de 50% das intenções de voto, enquanto Lula aparece na segunda colocação.
A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números AC-05387/2026 e BR-06994/2026. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
Os dados divulgados pela TV Gazeta correspondem às intenções de voto para a Presidência da República entre os eleitores entrevistados no Acre. A pesquisa não representa, portanto, o cenário nacional da disputa.
Pesquisa
Foram entrevistadas 1.006 pessoas em 18 municípios acreanos, entre 20 e 24 de agosto. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (26), no Gazeta Alerta.
Flávio Bolsonaro (PL): 50,80%
Lula (PT): 26,64%
Os demais candidatos aparecem com percentuais menores no levantamento.