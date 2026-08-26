No primeiro cenário, os entrevistados indicaram a primeira e segunda opção de voto para o Senado Federal

Gladson lidera disputa pelo Senado com 19,13%/Foto: Reprodução

Uma pesquisa do Instituto Delta, encomendada pela TV Gazeta, divulgada nesta quarta-feira (26), mostrou as intenções de votos para o Senado nas Eleições 2026.

No primeiro cenário, os entrevistados indicaram a primeira e segunda opção de voto para o Senado Federal. Na pesquisa, Marcio Bittar (PL) aparece com 18,84%, e Gladson Camelí (PP), com 16,60%.

Considerando a margem de erro de 3,1 pontos percentuais, os dois aparecem tecnicamente empatados.

Mara Rocha (Republicanos) aparece com 14,07% e Jorge Viana (PT) registra 12,77% das intenções de votos, também tecnicamente empatados.

A pesquisa também aponta Eduardo Velloso com 5,82% dos votos, enquanto Dr. Junior Feitosa está com 2,98% e o Professor Inácio Moreira está com 1,24%.

A pesquisa aponta que cerca de 14% dos eleitores não sabem ou não responderam a intenção de voto.

Ao todo, foram ouvidas 1.006 pessoas de 18 municípios do Acre, entre os dias 20 e 24 de agosto.

O levantamento é registrado na Justiça Eleitoral com o número AC – 02658/2026 BR – 07184/2026 e chega a 95% de nível de confiança, com 3% de margem de erro.