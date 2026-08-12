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Gladson e Bittar têm registros de candidatura ao Senado publicados pelo TRE

O edital foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-AC desta terça-feira (11)

Por Matheus Mello, ContilNet
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Gladson e Bittar têm registros de candidatura ao Senado publicados pelo TRE
Gladson ao lado do senador Marcio Bittar/Foto: Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) publicou os pedidos de registro de candidatura do ex-governador Gladson Cameli (PP) e do senador Márcio Bittar (PL) para a disputa por duas vagas ao Senado nas eleições de 2026.

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Os registros integram a chapa da coligação Avança Acre, formada por PDT, MDB, PL, Democratas e pela Federação União Progressista (União Brasil/PP). O edital foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-AC desta terça-feira (11).

Gladson aparece com o número 111, enquanto Bittar concorrerá pelo número 222. Para a primeira suplência de Gladson, foi registrada Beatriz Barroso Pardo de Cameli, a Beatriz Cameli. Já a chapa de Bittar tem Jebert Willyans Cavalcante Nascimento, o Jebert Nascimento, como primeiro suplente.

Na segunda suplência, Débora Nunes da Silva foi registrada ao lado de Gladson, enquanto Lívio Veras aparece como segundo suplente de Bittar.

Prazo para impugnações

A publicação dos registros não representa, neste momento, uma decisão definitiva do TRE-AC sobre a elegibilidade dos candidatos. Conforme o edital, começa a contar, a partir da publicação, o prazo de cinco dias para que candidatos, partidos políticos, federações, coligações ou o Ministério Público apresentem eventuais impugnações aos pedidos de registro.

O mesmo prazo permite que qualquer cidadão que esteja no exercício de seus direitos políticos apresente notícia de eventual inelegibilidade.

A publicação é especialmente relevante no caso de Gladson, que enfrenta uma situação jurídica que pode afetar sua participação nas eleições. O ex-governador tem afirmado publicamente que pretende disputar o Senado e que considera sua candidatura garantida pelo direito constitucional de participar da eleição.

O edital foi assinado pela presidente do TRE-AC, desembargadora Waldirene Oliveira da Cruz-Lima Cordeiro, em 11 de agosto de 2026.

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