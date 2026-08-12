Juliana Paes processa companhia aérea e pede R$ 82 mil

Atriz e o marido acionaram a Justiça por atrasos e falhas em viagem ao Japão

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Casal relata atraso de sete horas na decolagem no Rio de Janeiro, perda de conexão em Dubai, falha na poltrona e trajeto que ultrapassou 43 horas.

A atriz Juliana Paes e seu marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, ingressaram com uma ação judicial contra a companhia aérea Emirates Airlines. O casal cobra um valor total de R$ 82 mil em ressarcimentos por danos materiais e indenização por danos morais devido a uma série de problemas enfrentados durante uma viagem com destino a Tóquio, no Japão.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, com dados inicialmente divulgados pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o itinerário sofreu sucessivas alterações desde a partida no Aeroporto Internacional do Galeão (GIG), no Rio de Janeiro.

“O percurso para o Japão, inicialmente estimado em 26 horas de duração, acabou sendo concluído apenas após 43 horas e 35 minutos de viagem por conta do atraso inicial e da perda da conexão em Dubai”, destacou a repórter Letícia Perdigão em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Detalhes da decolagem, falha no assento e divisão dos valores

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, o processo reúne relatos sobre o embarque e o serviço prestado a bordo:

Atraso Expressivo: Com voo agendado para as 3h30 de 30 de março, o casal chegou ao terminal por volta de meia-noite, mas a decolagem foi sucessivamente adiada, ocorrendo apenas às 10h da manhã — cerca de sete horas depois do previsto.

Perda de Conexão: Atrasados ao desembarcar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Juliana e o marido perderam a conexão que os levaria à capital japonesa.

Problema na Poltrona: A atriz alegou na petição que o sistema de reclinagem de seu assento não funcionou adequadamente no voo e que a tripulação de bordo não ofereceu uma alternativa para solucionar o desconforto durante o trajeto.

Detalhamento do Pedido: O valor cobrado na Justiça soma R$ 32 mil a título de danos materiais e R$ 50 mil por danos morais (sendo R$ 25 mil para Juliana Paes e R$ 25 mil para Carlos Eduardo Baptista).

Por que Juliana Paes está processando a companhia aérea Emirates Airlines?

A atriz e o marido acionaram a Justiça devido a um atraso de sete horas na decolagem no Rio, perda de conexão em Dubai, falha no assento reclinável e aumento do tempo total da viagem ao Japão para mais de 43 horas.

Qual é o valor cobrado por Juliana Paes e o marido no processo?

O casal solicita o valor total de R$ 82 mil, sendo R$ 32 mil por danos materiais e R$ 50 mil por danos morais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet